Maltempo : disagi e allagamenti nel Palermitano - esondato fiume a Balestrate : Palermo, 23 feb. (AdnKronos) – disagi e allagamenti a Palermo e provincia a causa del Maltempo che da ieri si è abbattuto sulla Sicilia. A Balestrate, nei pressi della spiaggia, a causa della pioggia battente è esondato il fiume Jato e l’acqua ha invaso la carreggiata. Nella frazione di Pezzingoli, a Monreale, invece, è straripato il torrente Sant’Elia, ma la situazione, spiegano dal Comando provinciale dei vigili del fuoco, è ...

Maltempo Sicilia : esonda il fiume Jato nel palermitano - strade allagate e disagi : La pioggia che da ieri sera cade ininterrottamente su Palermo e sulla provincia sta provocando disagi e allagamenti. In queste ore è esondato il fiume Jato a Balestrate. L’acqua è uscita dagli argini e ha invaso la strada. Anche a Palermo, come capita da tempo quando piove si sono allegate numerose strade. Chiusa la via Imera, nei pressi di piazza Indipendenza, nel tratto tra via Colonna rotta e via Gaetano Mosca, dove hanno avuto ...

Maltempo Piemonte : neve e frana - disagi alla viabilità nell’area del Tenda e del Colle della Maddalena : Anas rende noto che si è proceduto alla chiusura notturna del transito del Tunnel di Tenda causa neve sul versante francese: la galleria restera’ chiusa dalle 21 alle 6 fino a lunedi’ 26 febbraio. Lungo l’altro valico internazionale tra Cuneo e la Francia, al Colle della Maddalena, una frana lungo il versante francese ne ha provocato la chiusura temporanea per consentire i lavori di ripristino della sede stradale. L'articolo ...

A causa del persistere delle cattive condizioni meteomarine si registrano ancora disagi nei collegamenti con le isole minori: lo rende noto la compagnia di navigazione Siremar. Di seguito le corse annullate nella mattinata di oggi: Trapani-Egadi, Milazzo-Eolie, Palermo-Ustica.

Maltempo Campania : neve sulla vetta del Vesuvio - disagi per un gruppo di turisti : In Campania il Maltempo lascia pian piano spazio al cielo sereno: ieri la regione è stata interessata da pioggia e neve dai 400 metri in su e nelle aree interne, nella zona del Santuario di Montevergine e nel Matese. La vetta del Vesuvio è completamente imbiancata: ieri una tempesta di neve ha causato forti disagi a un gruppo di turisti che si trovavano sul vulcano a quota 1000. Sono rimasti bloccati sul posto, e sono riusciti a tornare a valle ...

Maltempo in Sicilia - disagi a Palermo e provincia : ripristinata la circolazione dei treni tra Fiumetorto e Castelbuono : disagi a Palermo ed in provincia a causa del Maltempo che imperversa con particolare intensità dalla giornata id ieri. Nel capoluogo Siciliano s’è abbattuto anche un forte temporale che oggi pomeriggio ha creato disagi alla circolazione stradale. Diverse le richieste di intervento giunte alla sala operativa dei vigili del fuoco per allagamenti. La situazione più critica in via Ugo La Malfa, lungo viale Olimpo ed in viale Venere. ...

Maltempo Sicilia : disagi sulle strade e sulle linee ferroviarie nel Palermitano : disagi in provincia di Palermo a causa del Maltempo: nei pressi di Cefalù dei cavi di alimentazione elettrica della linea ferroviaria sono caduti su un treno in corsa: la linea è momentaneamente interrotta in entrambe le direzioni. Gli operai della Rfi stanno provvedendo a liberare il tetto del vagone. Non si segnalano danni a persone o cose. Decine di interventi per i vigili del fuoco: un albero è crollato su un’abitazione ...

La compagnia di navigazione Siremar rende noto che "a causa delle avverse condizioni meteorologiche nella mattinata di oggi i collegamenti con le Egadi e Ustica hanno subito dei disagi con la sospressione delle corse delle 6,30 e 9,50 sulla tratta Trapani-Egadi e l'annullamento della partenza prevista per le 8,30 da Palermo per Ustica".

"Anche oggi, a causa del Maltempo, soppressioni nei collegamenti con le isole Pontine: le corse Formia-Ponza delle 14.30 e Formia-Ventotene delle 15.30 non verranno effettuate. Sempre per Maltempo erano già state soppresse le corse Ventotene-Formia delle 06.45 e Ponza-Formia delle 07.45": lo rende noto Astral Infomobilità.

Maltempo - guasto sulla linea ferroviaria Roma-Napoli : ritardi e disagi : Treni cancellati e in forte ritardo, pomeriggio difficile oggi sulla linea ferroviaria Roma-Napoli via Cassino, dove ci sono stati disagi. Le forti scariche atmosferiche hanno provocato un guasto alla linea di alimentazione elettrica tra Colleferro e Valmontone, in provincia di Roma. Quattro convogli sono stati limitati nel percorso e cinque cancellati. La circolazione dei treni,prima sospesa e poi attivata a senso unico alternato su un solo ...

Trasporti - disagi all'aeroporto di Brindisi : per il Maltempo voli in ritardo e dirottati su Bari : Il maltempo in Puglia nemico dei voli. Un violento temporale ha obbligato i piloti del volo Alitalia Milano Linate-Brindisi a dirottare il volo delle 11.55 all'aeroporto Karol Wojtyla di Bari Palese. ...

Maltempo Sicilia : proseguono i disagi e la conta dei danni nel Trapanese - 60enne in prognosi riservata : proseguono oggi i disagi dell’ondata di Maltempo che ieri ha investito il Trapanese: sulle linee ferroviarie permane la chiusura della tratta ferrata tra Castelvetrano e Mazara del Vallo, in quanto i binari della stazione di Castelvetrano sono rimasti allagati, mentre nell’Alcamese una frana si è riversata sulle rotaie. Il Maltempo ha provocato l’esondazione delle acque di una vasca di decantazione del depuratore comunale di ...

Maltempo nel Beneventano : frana e disagi nelle aree dell’alluvione del 2015 : Il Maltempo che da due giorni imperversa sulla Campania, con piogge torrenziali e forte vento, ha provocato grossi disagi nella provincia di Benevento: una frana si è riversata sulla SS88 che collega Benevento e Avellino. Lo smottamento si è verificato nel tratto della frazione Motta di Sant’Angelo a Cupolo. disagi anche nel capoluogo, in particolare nelle zone colpite dall’alluvione dell’ottobre 2015. La pioggia ha provocato ...