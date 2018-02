Maltempo | Città Metropolitana di Roma | “Attivo il sistema di gestione delle emergenze”

Maltempo : neve alle porte di Roma - qualche fiocco anche in città. FOTO : Maltempo: neve alle porte di Roma, qualche fiocco anche in città. FOTO Le precipitazioni nevose hanno cominciato a imbiancare i Castelli Romani, in particolare ad Ariccia e Rocca Priora, ma anche sul litorale, dove ha nevicato a Pomezia e Pratica di Mare. Martedì la Protezione civile aveva diramato un'allerta neve a bassa ...

Maltempo : forti nevicate sulla A6 Torino-Savona - fiocchi anche in citta' : Perturbazione atlantica verso l'Italia. Fenomeni in intensificazione al nord-ovest. neve a Torino! Maltempo/ Una vasta perturbazione atlantica è in movimento verso la nostra penisola e, come...

Maltempo - a Mosca è record di neve : città nel caos : Maltempo, a Mosca è record di neve: città nel caos Battuto il precedente primato che risaliva al 1957. Cancellate decine di voli Continua a leggere L'articolo Maltempo, a Mosca è record di neve: città nel caos sembra essere il primo su NewsGo.

Previsioni meteo - neve nelle città del Nord. Maltempo in tutta Italia : Modena, Bologna, Reggio Emilia, Forlì, Parma, Rovigo e moltre altre città a rischio fiocchi bianchi. Previsti anche accumuli al suolo. E la prossima settimana nuova perturbazione alimentanta da aria ...

Il Maltempo flagella Parigi - Senna invade la città. Alcuni ragazzi ne approfittano per fare wakeboard : Il maltempo che per giorni ha flagellato la Francia, con piogge incessanti che hanno causato diversi disagi soprattutto a Parigi, per questi ragazzi si è trasformato in un divertimento. Due giovani hanno infatti approfittato del 'fiume d'acqua' che si è formato davanti la loro abitazione in un sobborgo Parigino per praticare wakeboard, lo sport acquatico da tavola che nasce dalla fusione tra lo sci nautico e lo snowboard. I ...

Maltempo California - ecco perchè i cittadini hanno ignorato l’allerta evacuazione prima delle fatali frane di Montecito : Nei giorni dopo la terribile tempesta che ha causato le frane e le inondazioni nella California meridionale, sono circolati numerosi video e immagini di persone in estrema difficoltà. Di fronte a questo tipo di materiale, si rimane sotto shock e viene spontaneo chiedersi perché quelle persone non abbiano lasciato l’area e quelle situazioni potenzialmente letali. Le inondazioni lampo e le frane possono verificarsi molto velocemente, ma questo non ...

Maltempo Torino : in centro città temporale fuori stagione : temporale fuori stagione in centro a Torino. La pioggia, prima debole, ha assunto di colpo le caratteristiche di un temporale estivo. La temperatura, 10 gradi, risulta molto superiore alla media di inizio gennaio, come sta avvenendo anche in molte altre parti d’Italia, con il Sud che ha visto un anticipo di primavera. Forti rovesci sono previsti per tutta la notte soprattutto nel sud del Piemonte, in particolare nelle zone appenniniche al ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città Maltempo. ANNULLATA L'ALLERTA METEO ARANCIONE - È POLEMICA. CHIAPPORI : 'È L'ULTIMA VOLTA CHE ... : Credo che i tecnici dell 'Arpal prendano le proprie decisioni in scienza e coscienza' . ' Ho emesso l'ordinanza di chiusura anticipata delle scuole solo pochi minuti fa, tutto questo è paradossale. ...

Maltempo a Catanzaro : danni in città e provincia : Squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale sono state impegnate dalle ore 20.00 circa e per tutta la notte, a far fronte a numerosi interventi dovuti alle condizioni meteo avverse. Numerose ...

Maltempo in Campania - a Napoli la temperatura crolla a +5°C e la città si imbianca di gragnola e neve tonda [FOTO] : 1/9 ...

Maltempo Avellino : vento forte abbatte un albero in centro città : Paura ad Avellino dove a causa del Maltempo un albero di grosse dimensioni e’ stato abbattutto dal vento ad Avellino ed e’ finito al centro della strada in via Morelli e Silvati. Secondo le prime informazioni della Polizia Municipale, che e’ intervenuta sul posto con due pattuglie, non ci sarebbero danni per persone e cose. L’albero, è finito di traverso sulla carreggiata bloccando la circolazione stradale e provocando ...

Maltempo - Lentigione : ieri cittadini salvati dall’eliosoccorso - si lavora per il rientro degli sfollati : Bloccati dall’acqua che aveva invaso le loro abitazioni sono stati salvati dall’elisoccorso, che li ha “agganciati” con il verricello e trasportati al sicuro. E’ successo ieri ad una decina di persone- tra cui un anziano allettato- durante l’evacuazione della frazione di Lentigione a Brescello, sommersa dall’esondazione del torrente Enza. Dopo l’esondazione di ieri mattina del fiume Enza a ...

Maltempo - disagi in città e notte di lavoro per i vigili del fuoco : BOLZANO. Il Maltempo delle scorse ore ha moltiplicato il lavoro dei vigili del fuoco volontari distribuiti nelle varie sezioni del territorio. Più del doppio gli interventi rispetto alla media: in ...