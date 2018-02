Maltempo | chiuso il tratto ‘Sorrentina’ all’altezza delle gallerie ‘Varano’ e ‘Privati’

Maltempo - nevica sull’Etna : chiuso fino a domani un tratto della Sp 92 : A causa di una abbondante nevicata e in attesa dei lavori di spalamento, la Citta’ Metropolitana di Catania con una ordinanza dirigenziale ha disposto la chiusura al transito sino a domani della Strada Provinciale 92 che dai Monti Silvestri conduce a Zafferana Etnea (tratto compreso tra Piano Bottara al km 9 e il centro abitato al km 28) e alla contrada Milia. Disposta anche la chiusura della strada denominata “Salto del Cane”, ...

Maltempo Vesuvio - soccorsi i turisti : chiuso per neve l’accesso al Gran Cono : Sono terminate le operazioni a quota mille sul Vesuvio dove un bus dell’Eav, con a bordo una trentina di turisti, è rimasto bloccato a causa della neve che si è riversata sulle strade. I turisti che nel primo pomeriggio hanno trovato ospitalità in un bar, sono stati tutti messi in salvo grazie all’intervento della Protezione Civile, Polizia di Stato e Municipale. Stefano Sticchi, titolare del bar che ha accolto i turisti, ha postato ...

Maltempo e neve : chiuso il Colle della Maddalena ai tir oltre le 19 tonnellate : Anas ha disposto la chiusura del valico internazionale del Colle della Maddalena ai mezzi superiori alle 19 tonnellate a causa delle nevicate sull’arco alpino della provincia di Cuneo. Regolarmente transitabile il Tunnel di Tenda. L'articolo Maltempo e neve: chiuso il Colle della Maddalena ai tir oltre le 19 tonnellate sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Milano - chiuso un tratto della statale 36 a Madesimo : spazzaneve al lavoro : Anas comunica che, sulla strada statale 36 “Del Lago di Como e dello Spluga”, a causa delle avverse condizioni meteo è stato chiuso, in entrambe le direzioni, il tratto compreso tra il km 140,700 e il km 147,000, in località Madesimo in provincia di Sondrio. Sul posto sono presenti il personale di Anas con i mezzi spazzaneve per ripristinare al più presto la normale circolazione. Restano sempre regolarmente raggiungibili gli impianti ...

Maltempo Livigno : rimossa la neve sulla statale - chiuso il valico del Gallo : Si e’ effettuata nella giornata di oggi, anche con l’ausilio di un elicottero, la bonifica dei versanti carichi di neve per consentire la riapertura 24 ore su 24 della statale 301 del passo Foscagno che, in questi giorni, aveva determinato a piu’ riprese l’isolamento di Livigno (Sondrio) per il forte rischio di slavine. In alta Valtellina e nel resto delle alpi della Lombardia permane alto il rischio di caduta valanghe, ...

Maltempo - disgaggio valanghe : domani chiuso il Tunnel di Tenda al confine con la Francia : Anas in una nota comunica che, domani 23 gennaio 2018, nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 10, lungo la strada statale 20 ‘Del Colle di Tenda e di Valle Roja’, sarà chiuso il Tunnel di Tenda al confine con la Francia. Il provvedimento si rende necessario per consentire, sul versante francese, l’esecuzione delle operazioni di disgaggio valanghe sulla RD 6205, prosecuzione della statale 20 in territorio francese. L'articolo ...

Maltempo in Olanda - chiuso aeroporto Amsterdam e treni fermi : L'aeroporto Schiphol di Amsterdam ha sospeso tutti i voli, mentre le ferrovie nazionali olandesi hanno bloccato tutti i treni, a causa della violenta tempesta che si sta abbattendo in queste ore sull'...

Maltempo Calabria : chiuso il tratto statale ‘Jonica’ - vicino Catanzaro : Anas comunica che, in via precauzionale, è provvisoriamente chiuso al traffico – in entrambe le direzioni – il tratto della strada statale 106 “Jonica” compreso tra il km dal km 209,600 ed il km 209,800, nel territorio comunale di Botricello, in provincia di Catanzaro. L’interdizione al transito si è resa necessaria per permettere l’intervento dei Vigili del Fuoco finalizzato alla messa in sicurezza del tetto ...

Maltempo Piemonte : bufera di neve in atto - chiuso tratto della SS21 “della Maddalena” : Anas rende noto che sulla SS21 ”della Maddalena” è chiuso, in entrambe le direzioni, il tratto fra il km 51,000 e il 59,700, fra Argentera e il confine di Stato, in provincia di Cuneo, a causa di una bufera di neve. Sul posto il personale di Anas con i mezzi spazzaneve per ripristinare al più presto la normale circolazione. L'articolo Maltempo Piemonte: bufera di neve in atto, chiuso tratto della SS21 “della Maddalena” ...

Maltempo Lombardia : bufera di neve e vento forte - chiuso tratto della SS36 : Anas comunica che, a causa di una bufera di neve e di forte vento, sulla SS36 “Del Lago di Como e dello Spluga” è chiuso, in entrambe le direzioni, il tratto fra il km 140,500 e il 149,500, fra Madesimo e Teggiate, in provincia di Sondrio. Sul posto sono presenti il personale di Anas con i mezzi spazzaneve per ripristinare al più presto la normale circolazione. L'articolo Maltempo Lombardia: bufera di neve e vento forte, chiuso ...

Maltempo Toscana - allerta mareggiate : chiuso il pontile Tonfano : A titolo precauzionale, il commissario prefettizio a Pietrasanta, Giuseppe Priolo, ha firmato un’ordinanza di chiusura del pontile di Tonfano dalle 20 di oggi e fino alla stessa ora di domani, mercoledi’ 17 gennaio. Il provvedimento di divieto di accesso e di transito pedonale e veicolare, si e’ reso necessario in seguito all’emissione di allerta regionale arancione per mareggiate intense che possono determinare ...

Maltempo : frana in Francia - chiuso il Tunnel di Tenda : Anas rende noto che il Tunnel di Tenda, che collega Italia e Francia dalla provincia di Cuneo, è stato chiuso a causa di una frana in località Breil sur Roya, in Francia. L'articolo Maltempo: frana in Francia, chiuso il Tunnel di Tenda sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Sicilia : il vento abbatte alberi - chiuso tratto dell’autostrada A18 : chiuso tratto dell’autostrada A18 Messina–Catania, tra gli svincoli di Giarre e Fiumefreddo di Sicilia, a causa della caduta di alberi provocata dalle forti raffiche di vento che da ieri sera spazzano la sulla Sicilia. Alcune vetture sono rimaste bloccate dagli alberi e sono state “liberate” dall’intervento di personale della polizia stradale e dei vigili del fuoco. L'articolo Maltempo Sicilia: il vento abbatte ...