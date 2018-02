Maltempo - arriva la neve anche in pianura : da domenica "gelo siberiano" : Venerdì di neve anche in pianura, le previsioni non lasciano spazio a dubbi per la giornata di oggi. E il freddo siberiano sta per arrivare sulla Penisola...

E' arrivato il Maltempo sull'Italia - freddo e prima neve a bassa quota | Guarda le foto : Il gelo siberiano nelle prossime ore incalzerà sull'Italia ma la sua presenza già si fa sentire. Bologna e Modena imbiancate

Maltempo - arriva il freddo siberiano : neve anche in pianura : Il Burian, il gelido vento che proviene dalle steppe russe e che si prepara a colpire l'Italia, ha già iniziato a sortire i suoi effetti. Alcune città sono state colpite dal Maltempo e da fitte ...

Maltempo : nevica anche a quote basse - e poi arriva il gelo : Prime nevicate sull'Italia, anche a quote basse. Imbiancata Bologna, neve nelle zone montane del Piemonte, in Toscana in Alto Mugello, nelle Marche, anche nelle zone terremotate. Raffiche di Bora a ...

Maltempo : arriva il gelo dopo il 5° gennaio più caldo di sempre : Il gelo siberiano arriva sull’Italia dopo che il mese di gennaio si è classificato a livello planetario al quinto posto tra i piu’ caldi di sempre con una temperatura combinata della terra e della superficie degli oceani superiore di 0,71 gradi la media del ventesimo secolo. E’ quanto emerge dalle elaborazioni Coldiretti sulla base dei dati del Noaa – National Oceanic and Atmospheric Administration, che rileva le temperature dal 1880. Le ...

Allerta Meteo : e intanto sull’Italia arriva un ciclone freddo - forte Maltempo e tanta neve al Centro/Sud nelle prossime ore [MAPPE e DETTAGLI] : 1/12 Il ciclone che tra oggi e domani provocherà forte maltempo e abbondanti ...

Meteo - settimana di Maltempo : arrivano freddo - piogge e neve : Meteo, settimana di maltempo: arrivano freddo, piogge e neve Peggiorano le condizioni Meteo in Italia. Un'ondata di maltempo investirà prima il centro e il Sud, poi interesserà anche il Nord a partire da giovedì Parole chiave: ...

Maltempo in tutta Italia - arriva la neve alle porte di Roma : All'isola d'Elba scuole chiuse e coltre bianca che disegna un paesaggio magico. Record di -27 gradi sulle montagne dell'Alto Adige e precipitazioni nevose...

Allerta Meteo Puglia - ancora Maltempo : freddo in aumento - arriva anche la neve a bassa quota : Un Allerta Meteo giallo a partire da domani mattina e a seguire per le successive 24-36 ore e’ stato emesso dalla Protezione civile per rischio neve sulla Puglia centro-settentrionale, per rischio idrogeologico, idraulico e temporali sul resto della regione e per vento su tutto il territorio. Il maltempo sara’ caratterizzato da forte ventilazione sulla Puglia meridionale e da temperature minime basse nelle zone interne della regione. ...

Olimpiadi invernali 2018 : tra rinvii e Maltempo - arriva la seconda medaglia di legno all’Italia : Tra gare rinviate e maltempo, le Olimpiadi invernali 2018 proseguono regalando la seconda medaglia di legno all’Italia (nel team event di pattinaggio), che rimane con un bronzo nel medagliere al termine della terza giornata di gare. Dopo la cancellazione di ieri e il successivo posticipo della discesa maschile a giovedì, anche il gigante femminile è stato rinviato a causa delle fortissime raffiche di vento (fra i 70 e i 100 km/h) e le ...