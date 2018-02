Malattie della pelle e dermatiti | sempre più un problema per i più piccoli

Medicina - Certolizumab pegol : la modifica della scheda tecnica un grande passo avanti per le donne colpite da Malattie infiammatorie croniche : UCB annuncia che l’Agenzia Europea del Farmaco (EMA) ha approvato una modifica della scheda tecnica e del foglio illustrativo di Certolizumab pegol che lo rende il primo anti-TNF che potrebbe essere utilizzato in donne colpite da malattie infiammatorie croniche prima e durante la gravidanza e l’allattamento al seno. «L’approvazione di questa modifica è molto importante per le donne europee che necessitano di opzioni terapeutiche per gestire la ...

Un nuovo studio sulla miostatina - l’inibitore della crescita muscolare - potrebbe aiutare a trattare Malattie come la distrofia muscolare : I ricercatori dell’University of Cincinnati (UC) College of Medicine fanno parte di un team internazionale che ha identificato come la forma inattiva della miostatina, una proteina conosciuta come GDF8, che limita la crescita muscolare, viene attivata. Questa conoscenza potrebbe un giorno aiutare a trovare cure migliori per rafforzare la funzione muscolare in malattie come la distrofia muscolare, la sclerosi laterale amiotrofica (SLA) e la ...

Firenze - è morta Sofia - «bimba farfalla» : era il simbolo della lotta alle Malattie rare : È morta la bambina ammalata di leucodistrofia metacromatica, una patologia neurodegenerativa rara. Dall’impegno dei suoi genitori, Caterina Ceccuti e Guido De Barros, è nata un’associazione fondamentale per la battaglia alle malattie rare

Passati in rivista i rapporti fra Malattie autoimmunitarie della tiroide e vitiligine : Un gruppo di specialisti italiani ha passato in rivista le attuali conoscenze sui i rapporti fra le malattie autoimmunitarie della tiroide e la vitiligine. Alla base di tale relazione ci sarebbero geni e meccanismi che predispongono allo sviluppo sia delle tiroiditi, che della vitiligine. Baldini e colleghi hanno riportato, nel loro articolo, che la vitiligine è la causa acquisita più comune di alterazione della colorazione della pelle, dei ...