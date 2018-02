Major Nelson annuncia l' arrivo di nuove fantastiche funzionalità per Xbox One

eurogamer

(Di venerdì 23 febbraio 2018) Con il notevole numero di update che Xbox One ha ricevuto dal lancio, molti dei quali sono stati ricchi di novità aggiungendo molte caratteristiche al sistema, si potrebbe pensare che non ci sarebbe molto da introdurre a questo punto o, per lo meno, nulla che sia troppo degno di nota. Ebbene, se lo avete pensato, sappiate che vi siete sbagliati, dal momento che sembra ci siano nuove funzionalità in arrivo su Xbox One, stando a quanto dichiarato da Major Nelson su Twitter. Come riporta Gamingbolt, Major Nelson avrebbe già provato con mano queste feature per la console ma al momento non può rivelare dettagli in merito, nel tweet si legge che le informazioni saranno "condivise a tempo debito".