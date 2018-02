M5S | indagato capolista a PotenzaSoldi riciclati per comprare localiCaiata coinvolto in

Potenza - soldi riciclati per comprare locali vip : indagato il capolista M5S : Una girandola di società, il business della ristorazione a Siena e un?inchiesta top secret per riciclaggio. Al centro delle indagini, gli affari dell?imprenditore Salvatore Caiata,...

Indagato per riciclaggio il presidente del Potenza Calcio - candidato con M5S : Salvatore Caiata coinvolto in un’inchiesta a Siena sul passaggio di locali e quote societarie. Le verifiche riguardano anche il dirigente de La Cascina Cataldo Staffieri

INDAGATO DE LUCA JR - NAPOLI/ Ultime notizie - appalti rifiuti : Fico (M5S) - “coinvolto anche il Governatore” : NAPOLI, appalti rifiuti in Campania, INDAGATO Roberto De LUCA e Luciano Passariello, consigliere Fdi e braccio destro di Giorgia Meloni. Fico, "forse coinvolto anche per il Governatore"(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 15:05:00 GMT)

M5S - attacco hacker a Rousseau : giovane indagato : Il Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni di Milano ha eseguito un decreto di perquisizione e ispezione informatica nei confronti di un trentenne veneto indiziato di aver compiuto, la ...

Bari - insulto alla collega sulla scheda di voto : indagato consigliere del M5S : L'esame grafologico disposto dalla Procura di Bari non lascerebbe dubbi: sarebbe stato un consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Francesco Colella, a scrivere un insulto sessista contro una ...

ALLUVIONE LIVORNO/ Filippo Nogarin - sindaco M5S indagato per omicidio colposo : i 3 dubbi della Procura : ALLUVIONE LIVORNO, Filippo Nogarin indagato: il sindaco M5s sotto inchiesta con l'accusa di omicidio colposo per l'ALLUVIONE che portò alla morte di 8 persone tra il 9 e il 10 settembre(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 12:28:00 GMT)

