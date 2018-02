M5S | il programma Sport lo presenta Zeman

M5S svela programma Sport - c'è Zeman : Lo apprende l'Ansa in ambienti del Movimento, che fanno presente come "i temi portanti della manifestazione saranno quelli dello Sport e della legalità". Oltre a quella di Zeman, prevista la presenza ...

Medici itineranti e no ticket. Programma M5S da ricovero : Misure irrealizzabili dal punto di vista economico. Una serie di obblighi in alcuni casi bizzarri in altri inaccettabili. Una visione del servizio sanitario dal respiro corto rinchiusa nei confini del nostro paese mentre le battaglie della salute oggi è necessario combatterle a livello globale. M5s ha pubblicato on line il suo Programma di governo con un ampio capitolo dedicato alla sanità dove sembra che la salute debba essere imposta ...

Sparito il programma M5S : è scomodo e non porta voti : AAA cercasi programma del Movimento 5 Stelle. Ci spieghiamo: un libro dei sogni (o degli incubi, dipende dai gusti) dei grillini esiste. Ed è più lungo di tutta la saga di Harry Potter, non meno fantasioso e alquanto incasinato. È il famoso programma collettivo, scritto da migliaia di iscritti sulla piattaforma Rousseau, che abbiamo scoperto essere una specie di groviera alla mercé degli hacker. Per rendere l'idea, secondo le stime ...

Berlusconi : 'M5S esclusi con noi? Se firmano programma ok' : "Non si dice mai di no a chi dice 'sottoscrivo' il vostro programma. Incasserebbero poi avrebbero l'indennità nella loro totalità, anche se io credo che non ne avremo bisogno perchè avremo la ...

Adsl - Fibra ottica - Cellulari e Mobile - Internet - ICT e imprese : il programma del M5S per elezioni 2018 : Capitolo Internet, la priorità è la riduzione del divario infrastrutturale, a iniziare dalla realizzazione di un censimento completo di tutte le reti.

M5S : Ermini - rimborsopoli e impresentabili - è programma 5 Stelle : Roma, 15 feb. (AdnKronos) – “rimborsopoli e impresentabili, è il programma elettorale del Movimento 5 Stelle. Con una mano dicevano di dare mentre dai media scopriamo che con l’altra prendevano, giocando con i rimborsi”. Lo dichiara David Ermini del Pd.“Una cosa ancora più grave della cialtronata dei bonifici ritirati visto che sembra emergere dai media un sistema che riguardava quasi tutti i parlamentari. Inoltre ...

Il programma del M5S porta un disavanzo di 63 miliardi : Questo è il secondo di una serie di articoli a cura del professor Roberto Perotti che quantificano i costi dei programmi delle maggiori forze politiche , il primo è stato dedicato al Pd , . Maggiori ...

Luigi Di Maio e M5S sputtanati : copiano il programma da Pd e Wikipedia : A qualcuno piace chiamarli dilettanti allo sbaraglio. E, alla luce delle ultime rivelazioni pubblicate da Il Post, questi critici avrebbero ragione. Il quotidiano online ha svolto un' attenta analisi ...

Elezioni - Bonafede (M5S) : “Programma copiato? Parte politica è originale - il plagio lo fanno gli altri delle nostre idee” : Il programma di governo M5s con pagine prese sa Wikipedia e da altre fonti senza citazioni? “Sono riferimenti nella Parte delle premesse, Parte dove una forza politica attinge a fonti terze” afferma Alfonso Bonafede, al termine della conferenza a Montecitorio, di presentazione delle nuove funzioni della piattaforma Rousseau. Ma queste sono riportate nel programma pentastellato, senza però che siano citate. Per Bonafede però ...

Un’analisi svela plagi nel programma del M5S : Un’analisi pubblicata oggi su Il Post del programma elettorale del Movimento 5 Stelle mostra che molte sue parti - in alcuni casi intere pagine - sono state copiate da altri documenti di tutt’altra natura, senza alcuna indicazione della loro provenienza. Tra le fonti ricopiate ci sono studi scientifici, articoli di giornale, pagine di Wikipedia, ol...

M5S - il Post : “Parti del programma copiate da altri testi”. I 5 Stelle : “Solo parti analitiche - le linee guida sono altre” : Un’interrogazione del Pd, dichiarazioni di esperti in articoli di giornali, un intervento dell’economista Fitoussi su National Geographic, vari studi e relazioni di associazioni e di enti istituzionali e accademici: una della Bocconi, un intervento di una componente del Cnel, un dossier di Legambiente, un altro del servizio studi della Camera o ancora di Cassa Depositi e Prestiti. sono i testi dai quali, secondo un’analisi del ...