M5S | Di Maio espelle Caiata | «Solo oggi apprendiamo dell' indagine» Video

Candidati M5S "sfiduciati" da Di Maio : rinuncia impossibile - difficile anche dimettersi : Rimborsi non restituiti, Candidati iscritti a logge massoniche, beghe giudiziarie: sulle liste elettorali del Movimento 5 stelle si è detto e scritto tanto, e per disinnescare quella che appariva una bomba ad orologeria in...

M5S : Marcucci - silenzio Di Maio su Caiata imbarazzante : Roma, 23 feb. (AdnKronos) – “Il bomber Salvatore Caiata, così lo definiva Di Maio, è indagato per bancarotta. Per il Pd valgono la Costituzione e la presunzione di innocenza, ma per il M5S queste candidature e questo silenzio sono imbarazzanti”. Lo scrive su Twitter il senatore Pd, Andrea Marcucci. L'articolo M5S: Marcucci, silenzio Di Maio su Caiata imbarazzante sembra essere il primo su Meteo Web.

Vittorio Sgarbi contro Luigi Di Maio/ Video - sul water con la foto del candidato M5S : “Meglio del Guttalax” : Vittorio Sgarbi contro Luigi Di Maio, Video choc: sul water con la foto del candidato M5s. “Meglio del Guttalax”, dice il candidatod di Rinascimento. Il critico d'arte poi rincara la dose...(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 14:15:00 GMT)

ELEZIONI 2018/ Emiliano vs Renzi - “Pd nel Governo Di Maio” : Grasso “noi vogliamo gli elettori M5S” : ELEZIONI 2018, Emiliano vs Renzi, "Pd sostenga Governo Di Maio se M5s sarà primo partito". Calenda contro Governatore, "che cosa c'entri con i Dem"? Boldrini, "intesa Forza Italia-Pd"(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 13:35:00 GMT)

Emiliano : “Se Mattarella dà l’incarico a Di Maio - Pd sostenga governo M5S”. Calenda : “Cosa c’entra con i dem?” : “Se il presidente Sergio Mattarella dovesse dare l’incarico a Di Maio, io farò ogni sforzo perché il Pd sostenga il M5s nella formazione del governo”. Quando mancano meno di due settimane al voto, è il governatore della Puglia Michele Emiliano, in un’intervista a Telenorba, a esporsi per primo sulle possibile alleanze dopo il voto. E, per primo, mette avanti l’ipotesi che i dem possano accordarsi con i grillini invece che con ...

Malpezzi (PD) : altro indagato M5S - Di Maio ci risiamo ? : Malpezzi: INDAGAGATO PER RICICLAGGIO DEI 5S, CARO DI Maio QUESTO ORA COME LO SPIEGHI? Roma – Simona Malpezzi, parlamentare del Pd, ha rilasciato alcune dichiarazioni. “Oggi scopriamo... L'articolo Malpezzi (PD): altro indagato M5S, Di Maio ci risiamo ? su Roma Daily News.

Indagato il presidente del Potenza calcio : è uno dei candidati del M5S voluti da Di Maio : Nuova tegola sul M5S. Il presidente del Potenza calcio, nonché candidato del Movimento in Basilicata, Salvatore Caiata, è Indagato nell'ambito di un'inchiesta per riciclaggio a Siena, dove l'...

Kronos il tempo della scelta - 23 febbraio : Di Maio ospite sul caso rimborsi M5S : La puntata odierna può essere vista anche in streaming, da pc, tablet e cellulari su www.raiplay.it mentre on demand, dopo la mezzanotte, su Rai Replay . Kronos: anticipazioni questa sera venerdì ...

M5S - la moglie di De Falco : “Mai detto di essere stata aggredita da mio marito”. Di Maio : “Se ci fosse stata violenza - l’avrei cacciato” : “È importante si sappia che non ho deposto in questura contro mio marito né tantomeno ho affermato che avrebbe usato violenza fisica su di me, né desidero dare pubblicamente la misura di quali siano i nostri rapporti personali”. Raffaella, moglie del capitano di fregata Gregorio De Falco, smentisce di avere subito violenze dal marito, dopo il caso scoppiato il 18 febbraio sul Corriere della Sera. Il quotidiano di via Solferino aveva ...

Candidato M5S scelto da Di Maio finisce indagato per riciclaggio : Salvatore Caiata, imprenditore e Candidato grillino alle prossime elezioni, è indagato dalla procura di Siena nell’ambito di una inchiesta per riciclaggio di denaro. Con Caiata, secondo quanto ricostruito da diverse fonti, sarebbe indagato anche Igor Bidilo, imprenditore kazako con interessi nel settore del petrolio e gas in vari paesi dell’Est eur...

M5S : lista ministri pronta. Di Maio - vincolo di mandato : patto fra tutti : Il moVimento prennuncia molte donne nei posti chiave; i nomi nei prossimi giorni. Di Maio lancia due proposte: dimezzamento stipendi parlamentari e vincolo di mandato non previsto dalla Costituzione -

Claudio Gentile : “M5S mi ha chiesto di fare ministro dello Sport - ma ho rifiutato. Di Maio molto serio - voterò per lui” : Quando mancano pochi giorni all’annuncio della squadra di governo M5s, l’ex calciatore della Juventus e della nazionale campione del mondo 1982 Claudio Gentile ha confermato di aver ricevuto la proposta di fare il ministro dello Sport e di aver rifiutato. “Non ho accettato”, si legge in un post pubblicato sul Blog delle Stelle, “non certo perché non mi ritrovo nelle posizioni del Movimento 5 stelle, ma perché sono ...

M5S - Di Maio incassa il no di Tommasi. Forza Italia - primi contatti con gli ex grillini : Nel comitato elettorale del Movimento 5 stelle si affollano i colloqui e piovono altri rifiuti, come quello dell'ex centrocampista della Roma Damiano Tommasi. Si muovono soprattutto i manovali della ...

M5S - Di Maio : la prossima settimana presento mia squadra governo : Roma, 21 feb. , askanews, Luigi Di Maio presenterà la prossima settimana la 'squadra' con chi intende governare, se avrà i numeri in Parlamento. Al Tg5 il leader M5s ha negato problemi e ha spiegato: '...