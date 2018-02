Lush | le saponette inglesi saranno pure equo-solidali ma c’è un limite al mio senso etico

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 febbraio 2018) Ci sono negozi che ti mettono allegria,ti mette allegria! Avete presente le sue vetrine piene dicolorate? Un vero e proprio tripudio del disorientamento per daltonici, una sinfonia spumosa di delizie cosmetiche, un labirinto cromatico di odori. La buona novella della pelle che si rigenera, rinasce e risorge contro tutte le cellule morte del mondo! L’azienda inglese si presenta bene: i prodotti sono freschi e fatti a mano, non ci sono test sugli animali e c’è un supporto del commerciosolidale; in sostanza potete immergervi nella vostra vasca da bagno senza particolari sensi di colpa e godervi le montagne di schiuma, unico inconveniente: avrete il conto in banca “esfoliato” dal costo di questi prodotti. Sono uscito dal negozio rintronato dalla gentilezza assillante dei commessi, tutti giovani e preparatissimi, visi acqua e sapone (è proprio il ...