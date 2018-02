Luigi Di Maio | mossa kamikaze | il M5s imbarca Zdenek Zeman | tracollo di voti juventini

Il costituzionalista Michele Ainis sulla mossa di Luigi Di Maio : "La lista dei ministri al Colle prima delle elezioni è irrituale - ma non è scorretto" : Luigi Di Maio ha annunciato che presenterà la lista dei ministri 5 stelle al Quirinale prima della divulgazione pubblica. E, dunque, ancor prima di conoscere l'esito elettorale. "Un elemento di irritualità c'è - spiega il costituzionalista Michele Ainis - ma più che un tirare per la giacca il Quirinale ci si può leggeredel garbo istituzionale".Professor Ainis, questa mossa non anticipa però prerogative ...

Kronos - anticipazioni puntata 23 febbraio : il ministro Minniti e Luigi Di Maio - M5s - ospiti : Kronos potrà essere seguito anche in diretta streaming collegandosi direttamente al sito internet di Rai.Tv o in alternativa accedendo all'app gratuita per dispositivi mobili Rai. L'appuntamento con ...

Elezioni 2018 - alle 21 Luigi Di Maio ospite di Sky TG24 - : Il leader del Movimento 5 Stelle interviene a "Italia 18" con Fabio Vitale. Anche in streaming sul nostro sito

Luigi Di Maio sale al Quirinale per incontrare Mattarella ma... : Ricevere il candidato premier di una forza politica, anche se da parte del Segretario Generale, non spostano la stessa terzietà del Colle'.

Vittorio Sgarbi contro Luigi Di Maio/ Video - sul water con la foto del candidato M5s : “Meglio del Guttalax” : Vittorio Sgarbi contro Luigi Di Maio, Video choc: sul water con la foto del candidato M5s. “Meglio del Guttalax”, dice il candidatod di Rinascimento. Il critico d'arte poi rincara la dose...(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 14:15:00 GMT)

Luigi Di Maio va al Quirinale a preannunciare l'invio della lista dei ministri : Il candidato premier M5S Luigi Di Maio è salito questa mattina al Quirinale dove non ha incontrato il presidente Sergio Mattarella, ma il segretario generale Ugo Zampetti. L'incontro si è svolto su richiesta dello stesso Di Maio.Di Maio ha preannunciato l'invio di una lista di possibili ministri da sottoporre a Mattarella in caso di vittoria elettorale.Ieri dal Movimento era trapelato che la lista dei possibili ministri di un ...

Luigi Di Maio : "La moglie di De Falco ha detto che non c'è stata nessuna violenza" : "Ho telefonato alla moglie di De Falco. Le ho detto che le avrei messo a disposizione i mie legali, mi ha detto che non c'è stata nessuna violenza e che la vicenda è stata oggetto di strumentalizzazione. Se fosse stata vera lo avrei cacciato". Lo ha detto il candidato premier di M5s Luigi Di Maio a 'Quinta colonna' su Rete4, riguardo alle presunte violenze del candidato M5s Gregorio De Falco alla moglie."Renzi - ha aggiunto Di Maio ...

Kronos - il tempo della scelta/ Anticipazioni 23 febbraio : protagonisti Marco Minniti e Luigi Di Maio : Kronos, il tempo della scelta torna in onda oggi,venerdì 23 febbraio, alle 21.20 su Raidue. protagonisti del nuovo appuntamento saranno Marco Minniti e Luigi Di Maio.(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 07:40:00 GMT)

Luigi Di Maio? Silvio Berlusconi detesta lui e i grillini - però li sfrutta : il piano del leader di Forza Italia : Da un punto di vista etico, l'offerta di Silvio Berlusconi ai futuri parlamentari Cinque Stelle - passate con il centrodestra e non dovrete versare al movimento la quota richiesta - lascia quantomeno ...

Luigi Di Maio - dopo il no di Gentile ci riprova con Tommasi ministro dello Sport : Di Maio ha già ricevuto un 'due di picche' epocale nelle scorse ore, quando è filtrata la notizia del 'no' ricevuto dall'ex juventino e difensore della Nazionale campione del mondo nell'82 Claudio ...

Da Leonardo Da Vinci a Luigi Di Maio - la preoccupazione di “Nature” per l’Italia : “alle elezioni del 4 marzo la Scienza rischia di essere sconfitta” : Mentre la campagna elettorale per le elezioni politiche del 4 marzo entra nelle sue ultime settimane, secondo la rivista Nature i ricercatori del Paese temono che i tagli ai fondi e lo scarso interesse nella Scienza persisteranno, qualsiasi sarà il risultato elettorale. Argomenti come l’immigrazione, l’afflusso di rifugiati e la partecipazione all’eurozona stanno dominando il dibattito. Ma a parte la battaglia sul programma di vaccinazione ...

Damiano Tommasi pranza con Luigi Di Maio ma dice no a un Ministero : "Nessun impegno politico all'orizzonte...oggi 'grana' Arezzo per un professionismo sostenibile. Con @assocalciatori per #ilcalcioachiloama #cambiamoilcalcio": in un tweet Damiano Tommasi chiarisce di non avere nessun impegno politico all'orizzonte in vista delle prossime elezioni del 4 marzo.Il suo nome era stato inserito nell'elenco dei possibili ministri di un Governo a 5 Stelle. Ieri a pranzo il presidente dell'Assocalciatori ha incontrato il ...

Quinta Colonna/ Anticipazioni : Matteo Salvini - Luigi Di Maio e Beatrice Lorenzin ospiti (22 febbraio) : Quinta Colonna, Anticipazioni e ospiti della nuova puntata in onda su Rete 4, con Paolo Del Debbio saranno in studio anche Matteo Salvini, Luigi Di Maio e Beatrice Lorenzin.(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 07:45:00 GMT)