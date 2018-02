Lotta all' amianto | l' OMS | «Casale è un modello da esportare nel mondo»

Elezioni - Bindi : “La Lotta alla mafia rimossa dalla campagna elettorale. Fanno comodo i suoi voti” : “Viene il dubbio che qualcuno pensi che disturbare la mafia in campagna elettorale possa avere delle conseguenze elettorali”. Lo ha detto il Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, Rosy Bindi, in un’intervista a InBlu Radio, il network delle radio cattoliche della Cei. “La domanda è – ha sottolineato la Bindi – si vuole il consenso vero del Paese o in qualche modo si è anche disposti, magari solo con il silenzio senza ...

Energia : ENEA firma accordo con società non profit Fratello Sole per progetti nel campo della Lotta alla povertà energetica : I presidenti di ENEA Federico Testa e della società non profit Fratello Sole Fabio Gerosa hanno siglato un protocollo d’intesa della durata di 5 anni per il contrasto alla povertà energetica, attraverso azioni di trasferimento tecnologico e progetti di efficientamento su vasta scala nelle strutture che assistono persone svantaggiate. “Per l’ENEA questo accordo è di particolare valenza, perché si propone di lottare contro un dramma che ...

Lotta all’ictus cerebrale - tra informazione e nuove tecnologie : L’Associazione Italiana di Neuroradiologia (AINR) e l’Associazione Lotta Ictus cerebrale (ALICe) presentano il videoclip per sensibilizzare i cittadini italiani all’ictus cerebrale. Per comprendere l’importanza dell’iniziativa, basti pensare che in Campania ogni anno si registrano circa 9.000 casi di ictus ischemico e addirittura 3.000 di ictus emorragici. Questo con un evidente ricaduta sulla qualità di vita dei soggetti ...

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : le quattro italiane per la discesa. Nicole Delago vince il balLottaggio con Johanna Schnarf : Domani (ore 11.00 in Corea del Sud, le 3.00 di notte in italia) si svolgerà la discesa libera femminile di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le azzurre in gara saranno Sofia Goggia, Nadia Fanchini, Federica Brignone e Nicol Delago. La 21enne altoatesina ha vinto il ballottaggio con Johanna Schnarf nel corso della terza ed ultima prova cronometrata, precedendola di appena 3 centesimi. La promettente velocista di Selva Val ...

M5S : sarà balLottaggio con centrodestra : 22.25 "Siamo a 10 giorni dal voto e ormai è chiaro: il 4 marzo ci sarà un ballottaggio tra noi e i partiti del centrodestra che hanno rubato il futuro ai giovani e ai meno giovani italiani". Così il candidato premier del Movimento 5 Stelle, Di Maio. "Il Pd è fuori combattimento e, anzi,Renzi fa la campagna per il M5S raccontando a tutti che abbiamo restituito 23 mln di euro di stipendi". E a proposito dell'inchiesta di Napoli: "La Campania ...

Firenze - Lotta alla 'ndrangheta : raffica di arresti e sequestri per 100 milioni : Operazione dei Carabinieri e della Guardia di finanza di Firenze nei confronti di numerosi soggetti ritenuti in affari con la 'ndrangheta. I militari hanno eseguito, su tutto il territorio nazionale, ...

Firenze - Lotta alla 'ndrangheta : raffica di arresti e sequestri per 100 milioni : Operazione dei Carabinieri e della Guardia di finanza di Firenze nei confronti di numerosi soggetti ritenuti in affari con la 'ndrangheta. I militari hanno eseguito, su tutto il territorio nazionale, ...

Allarme sicurezza - Rossi : 'Lotta all'emarginazione e intensificazione controlli' : Riceviamo e pubblichiamo una nota di Riccardo Rossi, candidato Sindaco per Brindisi Bene Comune, Partito Democratico , Liberi e Uguali, sulla situazione della sicurezza e dell'ordine pubblico in città,...

Firenze - Lotta alla 'ndrangheta : taffica di arresti e sequestri per 100 milioni : Operazione dei Carabinieri e della Guardia di finanza di Firenze nei confronti di numerosi soggetti ritenuti in affari con la 'ndrangheta. I militari hanno eseguito, su tutto il territorio nazionale, ...

Cina - riassegnati 60.000 soldati alla Lotta all'inquinamento : Notizie incoraggianti quelle che arrivano dalla Cina in questi giorni. Il governo della Repubblica popolare cinese dichiara di aver riassegnato più di 60.000 soldati per un maxi progetto di riforestazione di una grande parte del paese a Nord di Pechino. Buone nuove dalla Cina, la lotta all'inquinamento diventa finalmente realtà La Cina torna a sorprendere in positivo. Dopo le pessime notizie in materia ambientale che ciclicamente arrivano dal ...

Con Federica Angeli e la Lotta alla mafia : Federica Angeli è una giornalista, come me, come tanti di noi che fanno questo mestiere. Un mestiere che amo, un mestiere che se fatto nel modo giusto può anche però portarti a trovarti in pericolo; te come i tuoi figli, la tua famiglia e chi ti sta intorno.Federica Angeli, oggi dopo 1677 giorni, entrerà in un'aula di Tribunale per testimoniare contro membri del clan Spada di Ostia. Il coraggio di Federica è il ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA lunedì 19 febbraio : Cappellini-Lanotte in Lotta per il bronzo dopo il programma corto! L’Italia cede alla Corea nel curling : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di lunedì 19 febbraio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Inizia la seconda settimana di gare, con l’assegnazione di tre titoli, tutti nella serata Coreana, ovvero la tarda mattina italiana: ci saranno i 500 metri maschili dello speed skating, con l’azzurro Mirko Giacomo Nenzi, le ultime due manche della finale del bob a 2 ed infine il team event di salto con gli sci, dove ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA lunedì 19 febbraio : Cappellini-Lanotte in Lotta per il bronzo dopo il programma corto! Tocca all’Italia del curling : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di lunedì 19 febbraio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Inizia la seconda settimana di gare, con l’assegnazione di tre titoli, tutti nella serata coreana, ovvero la tarda mattina italiana: ci saranno i 500 metri maschili dello speed skating, con l’azzurro Mirko Giacomo Nenzi, le ultime due manche della finale del bob a 2 ed infine il team event di salto con gli sci, dove ...

Pd/ Meno vincoli sul deficit e Lotta all'evasione : Il costo del programma del Pd è stato quantificato da Tommaso Nannicini, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio che dell'elaborazione del programma è ora coordinatore, in 35 miliardi di euro ...