LO CHIAMAVANO BULLDOZER Su Rete 4 il film con Bud Spencer oggi | 23 febbraio 2018

Lo CHIAMAVANO BULLDOZER - film stasera in tv su Rete 4 : trama e curiosità : Lo chiamavano Bulldozer è il film stasera in tv lunedì 22 gennaio 2018 in prima serata su Rete 4. Si tratta commedia del 1978, diretta da Michele Lupo con Bud Spencer, Joe Bugner e Ottaviano Dell’Acqua. Di seguito ecco scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. La trama racconta di un ex giocatore di football americano che ha lasciato il mondo agonistico perchè corrotto. SCOPRI GLI ALTRI PROGRAMMI IN TV Lo chiamavano ...