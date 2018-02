LIVE Snowboard | PGS Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA | Coratti e Fischnaller a caccia

OLIMPIADI INVERNALI 2018 PYEONGCHANG/ Risultati LIVE - programma : Maffei ci prova nello snowboard : OLIMPIADI INVERNALI 2018 PYEONGCHANG: Risultati live, medagliere, programma e italiani. Cinque finali oggi 20 febbraio, con buone speranze per l'Italia(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 19:22:00 GMT)

LIVE Sci alpino - superG femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : impresa Ester Ledecka! La snowboarder si tinge d’oro - battuta Veith! Schnarf quinta : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del superG femminile delle Olimpiadi Invernali Di PyeongChang 2018. Dopo aver lasciato spazio alle discipline tecniche, è arrivato il momento della velocità nello sci alpino femminile. E’ venuto il momento di una specialità in cui l’Italia spera di raccogliere qualcosa di importante. Sofia Goggia, la carta migliore del mazzo tricolore, ha lanciato la propria sfida a Lindsey Vonn e Lara Gut, ...

LIVE Snowboardcross femminile - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Michela Moioli seconda dietro Samkova nelle qualifiche : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova olimpica in quel di PyeongChang per quanto riguarda lo Snowboardcross femminile. Una delle più importanti chance di medaglia di giornata e per tutta l’Olimpiade in casa Italia: scende in pista infatti una delle stelle della squadra azzurra, Michela Moioli. Sette podi consecutivi conditi da quattro vittorie in Coppa del Mondo: la nativa di Alzano Lombardo è leader nel massimo circuito ...

LIVE Snowboardcross - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Visintin a caccia delle medaglie! Iniziano gli ottavi di finale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di una delle gare più attese del programma delle Olimpiadi di PyeongChang per l’Italia: lo Snowboardcross al maschile. Quattro alfieri azzurri: Omar Visintin, la stella della squadra tricolore, Emanuel Perathoner, Michele Godino e Lorenzo Sommariva. Tutti possono recitare un ruolo importante in questa gara dal pronostico apertissimo: Visintin può provarci, viste le due vittorie stagionali in Coppa ...

LIVE Snowboardcross - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Omar Visintin all’attacco - azzurri per stupire. Vaultier favorito per il bis d’oro : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di una delle gare più attese del programma delle Olimpiadi di PyeongChang per l’Italia: lo Snowboardcross al maschile. Quattro alfieri azzurri: Omar Visintin, la stella della squadra tricolore, Emanuel Perathoner, Michele Godino e Lorenzo Sommariva. Tutti possono recitare un ruolo importante in questa gara dal pronostico apertissimo: Visintin può provarci, viste le due vittorie stagionali in Coppa ...

LIVE Snowboardcross - Coppa del Mondo Feldberg in DIRETTA : Michela Moioli per allungare ancora in classifica generale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara di Coppa del Mondo di Snowboardcross, in programma in Germania, a Feldberg. Dopo la vittoria di ieri, Michela Moioli proverà ad allungare ancora in classifica, ma soprattutto proverà a mettere ancor più timore alle avversarie in ottica olimpica. Con lei in gara Raffaella Brutto, Francesca Gallina e Sofia Belingheri. In campo maschile, orfani di Omar Visintin, gli azzurri in gara ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 27 gennaio : sci alpino e snowboard - Italia ambiziosa. Pittin cerca la forma olimpica : Seguiremo tutta la giornata: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti, minuto dopo minuto, evento per evento. Si inizia alle ore 10.00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE degli Sport ...

