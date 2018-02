LIVE Rugby Francia-Italia | cronaca e risultato in tempo reale | meta

LIVE Rugby Francia-Italia - cronaca e risultato in tempo reale : punizione per i padroni di casa : 36 L'Italia guadagna terreno, Francia forse stanca dopo gli attacchi infruttuosi 34 Cambio: Biagi per Budd 32 Francesi ancora nei ventidue, anche stavolta gli azzurri riescono a liberare Machenaud ...

LIVE Francia-Italia - Sei Nazioni Rugby 2018 in DIRETTA : azzurri alla garibaldina! A Marsiglia per il colpaccio! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Francia-Italia, match valido per la terza giornata del Sei Nazioni 2018 di Rugby. Al Velodrome di Marsiglia andrà in scena una battaglia campale, fondamentale per il torneo di entrambe le Nazionali. Gli azzurri, dopo le sconfitte patite contro Inghilterra e Irlanda, vanno a caccia di un colpaccio: per la prima volta nella nostra storia giocheremo sotto i riflettori, l’onore della prima serata per ...