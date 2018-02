LIVE Italia-Olanda | Qualificazioni Mondiali Basket 2019 in DIRETTA | 80-62 | dominio degli

LIVE Italia-Olanda - Qualificazioni Mondiali Basket 2019 in DIRETTA : 73-52 per gli azzurri - a 5' dal termine : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Olanda, sfida valevole per la terza giornata delle Qualificazioni ai Mondiali del 2019. Dopo la finestra di novembre il primo avversario del doppio impegno di questa parentesi sarà l’Olanda. La classifica parla chiaro: gli azzurri guidano il raggruppamento (che comprende anche Croazia e Romania) a punteggio pieno. Una vittoria, quindi, avvicinerebbe l’Italia alla seconda fase, alla quale ...

LIVE Rugby Francia-Italia - cronaca e risultato in tempo reale : punizione per i padroni di casa : 36 L'Italia guadagna terreno, Francia forse stanca dopo gli attacchi infruttuosi 34 Cambio: Biagi per Budd 32 Francesi ancora nei ventidue, anche stavolta gli azzurri riescono a liberare Machenaud ...

LIVE Rugby Francia-Italia - cronaca e risultato in tempo reale : Iniziata! : 2 Buon inizio dell'Italia che sembra avere iniziato la gara con il piglio giusto Iniziata! Manca poco ci siamo quasi Ora tocca alla Francia L'Inno della Nazionale Italiana, l'ItalRugby Tra poco gli ...

LIVE Italia-Olanda - Qualificazioni Mondiali Basket 2019 in DIRETTA : partita delicata per gli azzurri. Serve una risposta da parte del gruppo. 15' all’inizio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Olanda, sfida valevole per la terza giornata delle Qualificazioni ai Mondiali del 2019. Dopo la finestra di novembre il primo avversario del doppio impegno di questa parentesi sarà l’Olanda. La classifica parla chiaro: gli azzurri guidano il raggruppamento (che comprende anche Croazia e Romania) a punteggio pieno. Una vittoria, quindi, avvicinerebbe l’Italia alla seconda fase, alla quale ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia-Olanda LIVE alle 20.15 : ... Paesi Bassi-Romania 1 luglio 2018 Paesi Bassi- Italia , Romania-Croazia LA PROGRAMMAZIONE IN DIRETTA ESCLUSIVA E IN ALTA DEFINIZIONE: Venerdì 23 febbraio Italia-Olanda ore 20.15 - Sky Sport 2 HD , ...