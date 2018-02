LIVE Francia-Italia | Sei Nazioni Rugby 2018 in DIRETTA | azzurri alla garibaldina! A

oasport

(Di venerdì 23 febbraio 2018) Buonasera e benvenutidi, match valido per la terza giornata del Seidi. Al Velodrome di Marsiglia andrà in scena una battaglia campale, fondamentale per il torneo di entrambe le Nazionali. Gli, dopo le sconfitte patite contro Inghilterra e Irlanda, vanno a caccia di un colpaccio: per la prima volta nella nostra storia giocheremo sotto i riflettori, l’onore della prima serata per la nostra formazione che sarà anche la prima a giocare in una città che non è la capitale del Paese ospitante. I galletti, guidati dal nostro ex CT Jacque Brunel, hanno perso i primi due incontri e cercano la prima gioia di fronte al proprio pubblico. In palio anche il Trofeo Garibaldi. L’ha sconfitto lasoltanto due volte nel Seima oggi la banda di Conor O’Shea sogna la grande impresa: la nostra squadra ha le ...