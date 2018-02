L' Italsci al maschile fa flop anche quando saltano i big

ilgiornale

(Di venerdì 23 febbraio 2018) PyeongChang E' successo. Due in un colpo solo. Pum pum, manco fossero stati centrati da qualche biathleta in libera uscita a YongPyong. Hirscher e Kristoffersen fuori gara, mamai? E invece sì, Marcel nella prima e Henrik nella seconda, i due fenomeni dello slalom si sono fatti da parte, lasciando pista libera, per una volta, agli altri.Ne hanno approfittato in tanti, meglio di tutti Andre Myhrer, 35 anni, Ramon Zenhausern e Michael Matt, Svezia, Svizzera e Austria sul podio. Alle loro spalle un terzetto francese guidato dal campione del mondo juniores Clement Noel, dove Noel è un cognome di cui sentiremo senz'altro parlare in futuro, poi Pinturault e Muffat. In classifica troviamo poi un altro nome nuovo, lo svedese Jakobsen e ancora uno svizzero, un inglese, un norvegese, un altro austriaco e oh finalmente! Manfred Moelgg. Che era quarto a metà gara, lì, vicinissimo, ...