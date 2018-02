Lister Storm II - Primo bozzetto della nuova hypercar

quattroruote

: @ValestinTina Escudo Pikes Peak version, che poi sarebbe una Grand Vitara truccata. ?? Più che la velocità ciò che… - Dreffy : @ValestinTina Escudo Pikes Peak version, che poi sarebbe una Grand Vitara truccata. ?? Più che la velocità ciò che… -

(Di venerdì 23 febbraio 2018) L'inglese, da poco tornata alla ribalta grazie alla Thunder, un'elaborazione basata sulla Jaguar F-Type, sarà presto disponibile anche a Lightning, basata sulla F-Pace. Lo sguardo, tuttavia, è già rivolto verso il futuro, con progetti ancora più ambiziosi. In passato laha prodotto anche un proprio modello stradale e da competizione, lacon propulsore V12 Jaguar, e ora un modello analogo potrebbemente fare la sua comparsa sul mercato.Unada 1.000 CV nel futuro. stato lo stesso ceo, Lawrence Whittaker, a diffondere su Twitter undi unafuturistica, affiancata alla classicaJaguar derivata dalla D-Type. La vettura è denominataII e raccoglie il testimone dalla sua progenitrice, ma i dati tecnici non sono ancora noti. Indiscrezioni parlano di un V12 di origine Jaguar capace di erogare 1.000 CV per ...