L’importanza dell’intelligenza emotiva nella coppia

(Di venerdì 23 febbraio 2018) Tutti ricordiamo la scena: il preside spiega alla signora Gump che suo figlio Forrest non può frequentare quella prestigiosa scuola, in quanto dotato di un Quoziente Intellettivo inferiore alla media. Certo, poi sarà di sicuro stato dotato di un’Intelligenzamolto spiccata, dato il successivo incredibile percorso di vita! Quello era solo un film, ma la morale sembrava dirci: non importa quanto tu ci possa arrivare con l’intelligenza, puoi sopperire con il cuore. Perché tutti siamo dotati di un QI emotivo, chi più, chi meno. Ma di cosa si tratta? E a cosa serve? Daniel Goleman, autore del libro “Emotional Intelligence”, la definisce come “la capacità di percepire emozioni, accedere a esse e saperle generare per sostenere il pensiero razionale, comprendere sentimenti altrui, e saperli gestire in modo da promuovere la crescita, intellettuale ed”. «Questo libro ...