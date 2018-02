L’Europa boccia la dicitura “senza olio di palma”

ilgiornale

(Di venerdì 23 febbraio 2018) Lo slogan "senzadi palma" finisce nel mirino di Bruxelles. Il Parlamento europeo, nel corso della commissione parlamentare Affari economici e monetari, ha approvato un emendamento che, pur non facendo esplicito riferimento a questo tipo di, chiede di "vietare che nelle etichette dei cibi siano pubblicizzati ingredienti non presenti, ma solo quelli effettivamente contenuti nel prodotto, per tutelare i consumatori dal proliferare di pubblicità ingannevoli o suggestive". Gli eurodeputati Alberto Cirio della Commissione Ambiente, Salute e Sicurezza Alimentare, e Fulvio Martusciello della Commissione Econ del Parlamento Ue, spiegano: "Le vicende degli ultimi anni legate ad alcuni prodotti alimentari hanno reso evidente che ormai le grandi catene commerciali tendono a promuovere i prodotti pubblicizzando non gli ingredienti che ...