L’era degli smartphone sta per terminare | è arrivato il momento di lanciare il Surface

(Di venerdì 23 febbraio 2018) Strano ma vero, Gartner, attraverso alcuni dati statistici, ha confermato che nell’ultimo trimestre del 2017 si è verificato il primo calo del settoremai registrato dalla sua nascita. Una notizia che ha scosso un po’ l’intero settore e tutti i vari produttori quali Apple e Samsung, anche perchè gli ultimi tre mesi del 2017 dovevano essere molti proficui in quanto si sono tenute le offerte relative al periodo natalizio e al Blackfriday. Ma non c’è stato nulla da fare, sono stati venduti infatti solo 408 milioni di dispositivi, in flessione del 5,6% rispetto allo stesso periodo del 2016. Guardando, inoltre, il quadro generale emerge che il settoresta calando lentamente un su tutti i fronti e non solo per quanto riguarda le unità vendute. Innanzitutto si tende a cambiareogni circa 25 mesi, invece dei 23 registrati in precedenza, ...