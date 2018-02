Lenticchie rosse | gustose e facili da digerire

meteoweb.eu

(Di venerdì 23 febbraio 2018) Le, come i legumi in generale, sono un alimento importantissimo perché ricche di proteine vegetali e costituiscono, un’alternativa agli alimenti proteici di origine animale, spesso ricchi di grassi saturi e colesterolo. A differenza di altri legumi che richiedono tempi di ammollo e cottura lunghi, lesono di facile preparazione. Oltre ad essere veloci da cuocere sono anche piùdarispetto ad altri legumi, dal punto di vista nutrizionale offrono una buona dose di proteine vegetali e generalmente l’intestino non accusa i problemi che molto spesso possono creare gli altri legumi; fermentazione, gonfiore addominale, dolori, meteorismo ecc. A maggior ragione, se vengono acquistate nella versione decorticata (ovvero private della cuticola esterna). Le proprietà benefiche sono tantissime, sono povere di grassi e aiutano a tenere sotto ...