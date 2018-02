Le idee non sono chiare per niente

Milan - Gattuso : 'Vittoria che non risolve i nostri problemi. La squadra crede nelle mie idee' : Gennaro Gattuso sorride ma non si scompone dopo il successo contro la Spal. Il tecnico del Milan commenta a Premium Sport : 'Dopo l'1 a 0 abbiamo un po' sofferto, ma lo sapevamo che la Spal avrebbe potuto crearci dei problemi. Col passare del tempo abbiamo lavorato meglio, ma il 4 a 0 non deve confondere i giudizi: ...

Meta & Moro : "La notte più buia Non siamo uomini senza idee" : I due parlano delle accuse di 'autoplagio' della loro canzone 'Abbiamo pensato di andarcene, ma avevamo la coscienza a posto' «La verità? Ho passato la notte in bianco». Ermal Meta è amareggiato: «Ma ...

Genoa - il calciomercato non è finito : cessioni in vista ed idee dagli svincolati : In casa Genoa le voci di calciomercato non si placano, anche nei giorni successivi alla chiusura della sessione invernale. C’è infatti ancora tanta carne al fuoco. Essendo aperto il mercato in altri campionato, è ancora possibile cedere alcuni calciatori in esubero e sopratutto c’è ancora la possibilità di acquistare calciatori a parametro zero dalla lista svincolati. Proprio in tal senso il Genoa ha fatto un sondaggio per l’ex ...

Regionali Lombardia - Violi (M5S) : “Fontana non è forte delle sue idee”. E su Gori : “Elogia ventennio Formigoni” : “Punti in comune tra me, Gori e Fontana? Devo capire quali sono quelli di Gori e Fontana, perché non sono ancora riuscito a leggere i loro programmi. Chi vuole portare avanti le politiche del centrodestra e chi si propone come alternativa elogiando il ventennio ‘formigoniano’ non hanno nulla da spartire con noi. Nomi imposti nelle liste dal M5s? Faccio fatica a vedere imposizioni, ho visto partiti che stanno nelle stanze fino ...

Barcellona - Messi ha le idee chiare : 'l'obiettivo è il solito - vincere tutto. Turnover? Non è un problema per me' : Lionel Messi ha parlato della stagione del Barcellona, sottolineando come l'obiettivo resta quello di vincere tutto LaPresse/Xinhua ' Le cose stanno andando bene, ieri siamo riusciti a rimontare l'...

Calciomercato Roma/ News - Gaspar e non solo : tutte le idee per le corsie (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: la società capitolina dovrebbe assicurarsi un nuovo terzino entro la fine di questo mercato, tante le idee(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 15:01:00 GMT)

"Andrò in cerca di folli e artisti Voglio idee - non punti di vista" Blog - parte la "nuova vita" di Grillo : "Inizia adesso un'avventura straordinaria di liberazione, di mente, di fantasia, di utopie, di sogni, di visioni. Io andro' in cerca di folli, di artisti, mi piace avere dei punti di vista, ma di idee, perche' io sono stufo delle opinioni, sono stufo delle opinioni". Lo scrive Beppe Grillo nel lungo intervento con cui da' inizio al suo nuovo Blog, separato Segui su affaritaliani.it

Calciomercato Roma/ News - Darmian e non solo : tutte le idee per le corsie (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: la società capitolina al lavoro per assicurarsi un nuovo innesto sulla corsia, e sono quattro i giocatori nel mirino(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 10:03:00 GMT)

Figc - Marani : 'Per risanare il calcio servono idee e programmi - non la calcolatrice' : In questi giorni si parla tanto di politica del pallone, ma forse sarebbe il caso di inziare a parlare di programmi, per tirare fuori l'Italia da questo brutto pasticcio. L'eliminazione al Mondiale deve farci ripartire, ma per farlo ...

Fratelli d'Italia : 'Il conflitto interno al M5S sul tema dell'acqua - Lepri non ha idee chiare' : 'Il tema dell'acqua pubblica era uno dei punti della campagna elettorale ad Arezzo. Le dichiarazioni di Lepri dimostrano la totale assenza di strategia del loro movimento su questo tema. Fratelli d'...

La Lombardi ammette : "Per il Lazio M5s non ha né idee - né programmi" : ... in definitiva, che i candidati alla Regione Lazio abbiano in qualche modo 'scaricato' l'aspirante Governatore o che, comunque, non tutti siano contenti dello stile politico della politica originaria ...

Lla Lombardi ammette Per il Lazio M5s non ha né idee - né programmi : Un autogol in piena regola quello del Movimento 5 Stelle in vista delle elezioni regionali del Lazio. La notizia è stata data dal quotidiano Il Messaggero, che ha pubblicato il contenuto di un audio in cui Roberta Lombardi, candidata alla presidenza per i grillini, "rimprovera" i suoi in vista della competizione prevista per il prossimo marzo."Allora ragazzi, facciamo che ci capiamo dall’inizio: vi siete ...

Calciomercato Napoli/ News - Perin e non solo : tre idee per giugno (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al mondo azzurro: in casa partenopea si cerca un nuovo portiere di qualità e in cima alla lista dei desideri c'è Perin del Genoa(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 09:53:00 GMT)

Natale e capodanno. idee per chignon - code e trecce : trecce, meglio se medio e lunghe, iper femminili, romantici fiocchi, fermagli preziosi, ma anche code alte, sempre pià amate dalle star, bob mossi e tagli alla garçonne che già anticipano la primavera che verrà: sono le principali tendenze capelli per questo autunno inverno, candidate ideali per essere una fonte d’ispirazione durante le feste. Perché un’acconciatura può davvero dare carattere a tutto il look, allo stesso modo di uno ...