Laureus World Sports Awards - la copertura radio e TV

Laureus World Sports Awards - c’è anche Valentino Rossi tra i candidati : C’è anche il nostro Valentino Rossi tra i candidati per ricevere il Laureus World Sports Awards 2018, gli Oscar dello Sport, che saranno consegnati il pRossimo 27 febbraio a Montecarlo. Il pilota è stato inserito nella categoria “Comeback of the Year” (“Ritorno dell’anno” per il fulmineo recupero dall’infortunio dello scorso anno. Dopo aver rimediato la […] L'articolo Laureus World Sports Awards, ...