Laureus Awards | il 27 febbraio la cerimonia a Montecarlo

Un rientro da Oscar - Valentino Rossi candidato ai Laureus Awards : Tornare in sella ad una moto, e gareggiare in un Gran Premio del Mondiale, 25 giorni dopo essersi fratturati la tibia e il perone. La pazzesca impresa firmata nel 2017 da Valentino Rossi, spedisce il Dottore tra candidati per i Laureus World Sports Awards – gli Oscar dello Sport – nella categoria «Comeback of the year». In effetti il rientro del pesarese ha dell’incredibile: si fa male il 31 agosto, durante un allenamento con la moto ...

Laureus World Sports Awards - anche Valentino Rossi tra i candidati. : Montecarlo, 16 gen. (AdnKronos) - C'è anche Valentino Rossi tra i candidati ai Laureus World Sports Awards 2018, gli Oscar dello sport, che si terranno a Montecarlo il pRossimo 27 febbraio. Il nome del 'Dottore' figura infatti tra quelli candidati a vincere la statuetta nella categoria 'Comeback of the Year' (Ritorno dell'anno).

Laureus World Sports Awards - c’è anche Valentino Rossi tra i candidati : C’è anche il nostro Valentino Rossi tra i candidati per ricevere il Laureus World Sports Awards 2018, gli Oscar dello Sport, che saranno consegnati il pRossimo 27 febbraio a Montecarlo. Il pilota è stato inserito nella categoria “Comeback of the Year” (“Ritorno dell’anno” per il fulmineo recupero dall’infortunio dello scorso anno. Dopo aver rimediato la […] L'articolo Laureus World Sports Awards, ...

MotoGp - Rossi candidato agli Laureus World Sports Awards : ROMA - Tra i candidati dei Laureus World Sports Awards, gli Oscar dello sport che verranno assegnati a Montecarlo il pRossimo 27 febbraio, c'è anche Valentino Rossi. Il pilota italiano, nove volte campione del mondo di MotoGp, ha già vinto il premio nel 2006 e nel 2011. ...

