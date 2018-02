Land Rover Explore è ufficiale | Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche

Land Rover - Nuovi kit dedicati ai cani : La Land Rover ha deciso di celebrare l'anno cinese del cane lanciando una serie di accessori dedicati al trasporto degli animali domestici. La Casa ha sviluppato diversi kit di copertura e protezione del vano bagagli che presto saranno messi a disposizione dei proprietari delle Suv del marchio britannico, così come insieme gli accessori specifici creati insieme alla Barbour per portare a spasso il proprio amico a quattro zampe. Protezione e ...

Cat S61 e Cat Land Rover Explore ufficiali : Le immagini termiche sono in contrasto a risoluzione HD e possono anche essere riprodotte in streaming, ideale se ci si trova in Un sensore di qualità dell'aria incorporato è stato progettato per ...

CAT S61 e Land Rover Explore ufficiali - ecco i nuovi top di gamma rugged : Bullitt presenta i nuovi smartphone CAT S61 e Land Rover Explore: andiamo a scoprire caratteristiche, specifiche tecniche, immagini e prezzi dei nuovi top di gamma rugged adatti a ogni situazione. Li vedremo anche al MWC 2018 di Barcellona. L'articolo CAT S61 e Land Rover Explore ufficiali, ecco i nuovi top di gamma rugged è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

CAT S61 e Land Rover Explore ufficiali : smartphone rugged per lavoro e avventura : ... come la nuova fotocamera termica FLIR MSX in alta definizione " che permette anche di effettuare live streaming ", il misuratore di distanza con puntatore laser e il sensore Sensirion per la ...

Milan Design Week : Land Rover torna per il quinto anno per festeggiare i 70 anni del brand : Land Rover festeggerà i 70 anni del brand alla Milan Desig Week portando due icone prestigiose del marchio britannico: il Defender Works V8 e il Range Rover SV Coupé Land Rover torna alla Milan ...

I Land Rover Born Awards celebrano la creatività nel design" : ... visionario imprenditore amante del design, per premiare i migliori creativi dell'anno • Sei le categorie previste: architettura, tecnologia, design, moda, sport e mobilità

Morto Bibi BalLandi - la vita - i proverbi e Fiorello come un figlio : chi era il «Cardinale» della televisione : Ballandi l'ho conosciuto attraverso le imitazioni di Fiorello: «Chi va al mulino s'infarina», «Volare bassi per schivare i sassi». Raccontava che Ballandi si esprimeva attraverso proverbi, con quel ...

Land Rover BORN Awards : inizia in Italia ufficialmente il contest design : ... il contest di design aperto ai creativi di tutto il mondo, che premierà la realizzazione di prodotti capaci non solo di conciliare funzionalità ed estetica, ma anche di migliorare la qualità della ...

Land Rover BORN Awards : parte ufficialmente in Italia l'edizione 2018 del contest creato dalla casa automobilistica : In Italia, la scelta dei vincitori spetterà ad una giuria di esperti del mondo del lusso e del design, co-diretta da Jean-Christophe Chopin, fondatore, CEO e Direttore creativo dei BORN Awards e da ...

Jaguar Land Rover : la casa automobilistica ha prodotto oltre 500 mila auto nel Regno Unito : Le fabbriche hanno inoltre acquisito nuove importanti tecnologie di produzione e nuove strutture, a sostegno della politica di continui miglioramenti perseguita dalla Compagnia.

Land Rover Explore è uno smartphone rugged modulare che sarà presentato al MWC 2018 : Al Mobile World Congress 2018 la nota casa automobilistica presenterà il suo primo smartphone Android. Si chiama Land Rover Explore e si tratta di un dispositivo super resistente che, oltre ad essere rugged è pure modulare. Annunciato già il primo modulo che sarà disponibile presumibilmente al MWC: Adventure Pack, accessorio che farà felici gli amanti dell'avventura e non soltanto. L'articolo Land Rover Explore è uno smartphone rugged modulare ...

Jaguar Land Rover I-Pace : grandi promesse per il veicolo 100% elettrico : La Jaguar Landr Rover I-Pace, il primo veicolo interamente elettrico, promette performance di livello assoluto sia in termini di ricarica che di prestazioni stradali Grazie alla sua sportività, ...

La Land Rover fa 70 Da trono mobile della Regina a eroina femminista : In guerra ci sono momenti, giorni, situazioni in cui non si è ricchi né poveri, non si ha sesso, stato, lignaggio. Numero 230873 era stato abilitato a meccanico e autista di mezzi pesanti. Aveva insistito a lungo con la famiglia per rendersi utile durante gli ultimi mesi del conflitto e, benché restio, suo padre aveva dato il via libera. L'avrebbe voluta infermiera, assistente, segretaria, qualsiasi cosa, ma non un numero senza sesso né ...

Jaguar Land Rover - La Brexit porterà a tagli della produzione : 'Se a questo si aggiungono i timori sul futuro dei motori a benzina e diesel e la generale incertezza economica e politica globale, si comprende in modo chiaro perché l'industria stia riscontrando un ...