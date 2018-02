“LA SETTIMA NOTA” Terza edizione

Web Tv. “Snow Bike Festival” e la settimana di snowboard del “LAax Open 2018” - la neve regala emozioni su Ircsporttv e OA Sport : Lo “Snow Bike Festival” e il “Laax Open 2018” di snowboard utile per sfruttare l’ultima opportunità per qualificarsi alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang. Le emozioni corrono sul manto bianco e passano da oggi a domenica sulle adrenaliniche ‘onde’ di IrcSporttv e OA Sport. La web tv visibile sul sito (IrcSporttv.com), su OaSport.com e anche sullo schermo di casa con un semplice ricevitore di segnale Chromecast, proporrà diversi appuntamenti ...