La riqualificazione dell’habitat dell’orso marsicano passa attraverso… le api!

(Di venerdì 23 febbraio 2018) Gli incendi dolosi che la scorsa estate hanno funestato il Monte Morrone hanno suscitato sconcerto nell’opinione pubblica in maniera diffusa, anche tra gli italiani all’estero. In particolare, la folta comunità di abruzzesi in Belgio si è riunita attraverso le associazioni Abrussels, Associazione Abruzzese del Limburgo e Association Abruzzese du Centre & Borinage, stanziando un piccolo budget e pubblicando un bando dal titolo “Ambiente al Centro” con l’obiettivo di finanziare un progetto volto allaterritoriale, alla conservazione della biodiversità e all’educazione ambientale. Salviamo l’Orso si è aggiudicata il contributo di 1.550 con il progetto “Api in azione per l’orso” da realizzare nel territorio di Pratola Peligna, comune particolarmente colpito dagli incendi dell’agosto 2017, in collaborazione con l’amministrazione comunale, il Parco Nazionale ...