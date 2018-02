La polizia spagnola perquisisce l’aereo privato di Guardiola | si cercava Puigdemont

calcioweb.eu

(Di venerdì 23 febbraio 2018) Nelle ultime settimane l’aereodiin arrivo dal Regno Unito, nel quale viaggiava la famiglia del tecnico del Manchester City, è stato perquisito per ben due volte dallacatalana. Le forze dell’ordine hanno pensato potesse esserci nascosto l’ex-presidente catalano Carles, accusato di “ribellione” e in esilio da tre mesi in Belgio. Su di lui pende un mandato di cattura spagnolo. La Guardia Civil ha deciso di perquisire l’aereo divisto che il tecnico è un sostenitore dichiarato dell’indipendenza della Catalogna. L'articolo Lal’aereodi: sisembra essere il primo su CalcioWeb.