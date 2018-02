laragnatelanews

: La pelliccia in soffitta, la vendiamo o ne cambiamo la destinazione? - - evyna : La pelliccia in soffitta, la vendiamo o ne cambiamo la destinazione? - -

(Di venerdì 23 febbraio 2018) Un tempo per una donna avere unaera qualcosa a cui ambire, era il raggiungimento di uno status symbol. Di fatto era ciò che più comunemente definiremmo una moda. Oggi le donne ambiscono all’i-Phone, e ad un piumino d’oca. (Sul piumino d’oca poi potremmo aprire un altro dibattito). Oggi le pellicce non piacciono più. Sono state sostituite nel tempo, dapprima dai “montoni”, poi dai giubbotti in pelle, oggi si va di piumino (anche sintetico nell’imbottitura e con il pile) altrettanto caldo, comodo, pratico e indistruttibile. Insomma le pellicce, a parte in talune occasioni di gala, a teatro, o alle feste “importanti”, hanno smesso di essere indossate. I capi di visone, castoro, astrakan, marmotta, volpe e altri animali – un tempo preziosi per tutto ciò – delle mamme, nonne e zie sono finite (per chi le avesse ancora) ...