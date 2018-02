Il costituzionalista Michele Ainis sulla mossa di Luigi Di Maio : "La lista dei ministri al Colle prima delle elezioni è irrituale - ma non è scorretto" : Luigi Di Maio ha annunciato che presenterà la lista dei ministri 5 stelle al Quirinale prima della divulgazione pubblica. E, dunque, ancor prima di conoscere l'esito elettorale. "Un elemento di irritualità c'è - spiega il costituzionalista Michele Ainis - ma più che un tirare per la giacca il Quirinale ci si può leggeredel garbo istituzionale".Professor Ainis, questa mossa non anticipa però prerogative ...

Luigi Di Maio va al Quirinale a preannunciare l'invio della lista dei ministri : Il candidato premier M5S Luigi Di Maio è salito questa mattina al Quirinale dove non ha incontrato il presidente Sergio Mattarella, ma il segretario generale Ugo Zampetti. L'incontro si è svolto su richiesta dello stesso Di Maio.Di Maio ha preannunciato l'invio di una lista di possibili ministri da sottoporre a Mattarella in caso di vittoria elettorale.Ieri dal Movimento era trapelato che la lista dei possibili ministri di un ...

Napoli - paura per Mertens in allenamento : i dettagli e la lista dei convocati : “Nel corso della seduta d’allenamento odierna, Mertens ha accusato una leggera distorsione alla caviglia. Nulla di grave per l’attaccante azzurro che partirà con il gruppo per Lipsia. I convocati: Reina, Rafael, Sepe, Albiol, Mario Rui, Hysaj, Koulibaly. Maggio, Tonelli, Jorginho, Allan, Diawara, Hamsik, Rog, Zielinski, Callejon, Ounas, Insigne, Mertens”. Questo quanto comunicato dal sito ufficiale del Napoli. paura per ...

Giucas Casella abbandona l'Isola dei Famosi/ Che cosa ha? Il mentalista costretto al ritiro : Giucas Casella abbandona l'Isola dei Famosi 2018 durante la quinta puntata serale del reality show: il mentalista costretto al ritiro a causa di problemi di salute alle costole.(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 22:53:00 GMT)

Xbox One : la lista dei titoli retrocompatibili si arricchisce con nuove aggiunte : Microsoft ha aggiunto alcuni nuovi titoli nella lista dei giochi per Xbox 360 compatibili anche con One, riporta Gamespot.Tra questi possiamo annoverare Vanquish, lo sparatutto in terza persona elegante e veloce di Platinum, ma ad accompagnarlo abbiamo anche Lara Croft and the Guardian of Light, spin-off co-op di Tomb Rider lanciato nel 2010. Per concludere c'è anche Brave, adattamento videoludico dell'omonimo film Pixar.Come al solito, se ...

Massoni in lista - la rivolta dei militanti del M5s contro il M5s : Roma. La base del M5s è in rivolta. La candidatura a Lucca di Piero Landi, massone "in sonno", ha scatenato i militanti toscani del partito di Grillo e Casaleggio, che hanno invaso di messaggi critici ...

Biathlon-Mondiali Juniores e Giovani : ufficializzata la lista dei convocati per l'evento in programma in Estonia : Svelata la lista dei convocati per i Mondiali Juniores e Giovani di biathlon in programma a Otepae dal 26 febbraio al 4 marzo Daniele Cappellari, Peter Tumler, Mattia Nicase, Patrick Braunhofer, ...

Jolanda De Rienzo lancia la bomba su Torino-Juventus : la giornalista nel mirino dei tifosi bianconeri

“No!”. Lamberto Sposini - ecco come sta. La foto dei 66 anni che non piace ai fan. Il giornalista posta uno scatto per festeggiare ma non tutti la prendono bene : Sei anni. Sei anni da quanto la vita di Lamberto Sposini ha svoltato in quello che sembrava un vicolo cieco. Sembrava. Perché il 29 aprile 2011 mentre lui si preparava, come ogni giorno, per andare in onda con il suo programma, La vita in diretta, l’emorragia cerebrale che l’ha colpito non ne ha spento lo spirito, la voglia di combattere e di mostrarsi. eccolo infatti, postare una foto su Instagram per il suo 66esimo compleanno con una ...

lista dei vincitori ai Bafta 2018 - tra la sorpresa Guadagnino per l’Italia e star in nero contro le molestie (foto) : Tra i vincitori ai Bafta 2018 c'è stata la sorpresa Luca Guadagnino per l'Italia: il regista, candidato già a quattro Oscar per Chiamami col Tuo Nome, si è portato a casa il premio per il miglior adattamento firmato da James Ivory. Una bella soddisfazione per il nostro Paese, attendendo la notte del 4 marzo. Sul red carpet, invece, le star hanno sfilato in nero, in segno di solidarietà per il movimento di Hollywood 'Time's Up' contro le ...

Il “fake” nel carrello : smascherata la lista dei prodotti della spesa più a rischio : L’inganno del cibo “fake” nel carrello sarà al centro dell’iniziativa di sabato 17 febbraio 2018 al mercato di Campagna Amica al circo Massimo in via San Teodoro n.74 a Roma alle ore 10,00 dove sarà smascherata in una esposizione la lista dei prodotti della spesa più a rischio. Si tratta, spiega Coldiretti in una nota, “dell’avvio di una mobilitazione popolare nei confronti dell’Unione Europea per fermare il cibo falso #stopcibofalso e ...

Mafia : difesa Mancino - nel processo trattativa affezione giustizialista dei pm : Palermo, 15 feb. (AdnKronos) - "L'ufficio del pubblico ministero ha evidenziato un percorso politico deviato" per Nicola Mancino "che peraltro da politico si sarebbe trasformato in criminoso, nell'ideazione della trattativa". Così l'avvocato Massimo Krogh, proseguendo la sua arringa difensiva nel pr

M5s - la lista dei parlamentari che hanno restituito di più. In testa Massimiliano Bernini - Marco Da Villa e Luigi Gallo : Il parlamentare M5s che ha restituito più soldi è anche uno di quelli che erano stati messi sotto accusa da le Iene. Luigi Di Maio ha fatto l’elenco degli otto eletti uscenti che hanno mentito sui rimborsi, ma ha anche rivelato la lista dei più virtuosi. Il primo è proprio Massimiliano Bernini che al termine della legislatura può dire di aver dato indietro 334.398 euro. Di lui il candidato premier ha detto: “Abbiamo fatto le ...