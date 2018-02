La crisi dei negozi In 10 anni 63mila in meno

Chiara Nasti e Ugo Abbamonte in crisi?/ Lite social con il fidanzato - ma c'è il giallo dei post cancellati : Chiara Nasti e Ugo Abbamonte in crisi? Lite social con il fidanzato, ma c'è il giallo dei post cancellati. Ritorno turbolento dall'Isola dei Famosi per l'influencer(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 18:51:00 GMT)

Il blocco dei sondaggi è il trionfo dell'ipocrisia : Siamo uno dei pochi paesi occidentali che mantiene una legge proibizionista sulle rilevazioni statistiche dell'opinione pubblica prima delle elezioni, uno dei tanti effetti assurdi della par condicio.Avere voluto e mantenuto il blocco sui sondaggi nasconde un disprezzo della capacità di scegliere della gente e l'idea che sia condizionabile e condizionata, il che può essere anche vero ma non certo per i sondaggi.Inoltre il divieto ...

Amaurys Perez eliminato o ritirato?/ La nostalgia per moglie e figli lo manda in crisi (Isola dei famosi 2018) : Amaurys Perez, in nomination rischia l'eliminazione dall'Isola dei famosi 2018, pronto a lasciare il reality di Canale 5 per la troppa nostalgia della famiglia(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 06:40:00 GMT)

L’ipocrisia di chi promette di tagliare gli stipendi dei politici : Il vocabolo "pauperismo" ha due significati: in economia descrive l'impoverimento di quote di popolazione o di aree di un paese (è sinonimo di "depauperamento"); per gli storici identifica i movimenti spirituali e, in parte, sociali che nel Medio Evo e poi nel ventesimo secolo fanno della povertà una scelta di vita da contrapporre agli stili immorali di chi conta su enormi fortune, come gli ecclesiastici cattolici nel Duecento e ...

Gestione della crisi dei migranti La Bei mette sul piatto 3 - 7 mld : Dalla Banca europea per gli investimenti , Bei, 3,7 miliardi di euro di prestiti destinati ai progetti che affrontano le questioni migratorie. Dopo l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio - ...

crisi idrica - allarme dei geologi : Per mitigare il rischio desertificazione servono interventi su più fronti, dalla rivisitazione delle norme, al rifacimento delle reti idriche

ELENA MORALI/ Il momento di crisi e lo sfogo di Gaspare (Isola dei famosi 2018) : La puntata de L’Isola dei famosi 2018 ritroverà questa sera tra i suoi protagonisti ELENA MORALI. In settimana ha raccolto lo sfogo di Nino Formicola, in arte Gaspare(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 11:00:00 GMT)

Francesco Monte/ Cecilia e Ignazio in crisi per colpa sua? Lui aspetta Paola Di Benedetto (Isola dei Famosi) : Francesco Monte, dopo l'Isola dei Famosi 2018, pensa ancora a Paola Di Benedetto che spera di rivedere presto: nel frattempo, le accuse non si placano.(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 20:18:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018/ Francesca Cipriani in crisi : il pubblico la premia : Isola dei Famosi 2018, anticipazioni e news in diretta dall'Honduras: Cecilia Capriotti ancora contro Filippo Nardi, Francesca Cipriani la regina indiscussa dello show.(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 06:02:00 GMT)

Corea - l’ipocrisia di PyeongChang : altro che “Olimpiadi Green” - subito dopo la fine dei Giochi saranno costruite 4 centrali a carbone : I Giochi Olimpici invernali di PyeongChang, che partiranno il 9 febbraio, sono stati celebrati dagli organizzatori come l’evento sportivo più ecologico di sempre. Mettendo da parte le qualifiche green dell’evento in sé, però, le comunità locali e i gruppi ambientali stanno sottolineando l’ipocrisia dello slogan che esalta l’ecologia, dal momento che nella provincia saranno costruite 4 centrali a carbone subito dopo la fine dell’evento. Altre 4 ...

Sei grafici per capire la crisi dei mercati : I mercati azionari sono in una fase di forte correzione, con epicentro a Wall Street. La prospettiva di ritorno dell'inflazione e normalizzazione della politica monetaria, dopo anni di vacche grasse ...

SPY FINANZA/ crisi dei mercati - il filo che unisce Wall Street e la Corea del Nord : I mercati continuano a soffrire e, secondo MAURO BOTTARELLI, non è certo per timori inflazionistici. All'orizzonte c'è una Crisi da scongiurare.