La campagna di Italia Independent spiegata da Lapo Elkann

Emma Bonino a #Italia18 : «campagna sgangherata e sguaiata» Diretta tv : L’incontro con la leader di +Europa alle 15 dagli studi del Corriere della sera di Roma. Conduce Tommaso Labate, per le domande via Twitter l’hashtag è #Italia18

Ricerca - Nature : in Italia scienza assente dalla campagna elettorale : I Ricercatori Italiani temono che i tagli al settore e il declino dell’interesse verso la scienza continueranno indipendentemente dall’esito del voto del 4 marzo. Lo dimostra, in tutta la sua gravità, il fatto che la scienza è assente dall’attuale campagna elettorale. A riportarlo, in un articolo dedicato al nostro Paese a poche settimane dal voto, è la rivista ‘Nature’, che evidenzia come, a parte la ...

"Diciamo la verità - questa campagna elettorale è deludente. Diamo risposte ai problemi veri degli italiani" : "questa campagna elettorale non sarà ricordata come una campagna esaltante". A dirlo sono Giuseppe Civati, Nicola Fratoianni e Roberto Speranza. I tre esponenti di Liberi e Uguali sottolineano nell'articolo, che pubblichiamo qui sotto, come la loro forza politica voglia dare risposte ai problemi veri degli italiani.Diciamo pure la verità, quella del 2018 non verrà ricordata come una campagna elettorale esaltante. Ricordate? ...

La campagna elettorale nel nordest anticipa il futuro dell’Italia : Dallo spopolamento al neofascismo, fino alla guerra ai migranti: perché il Friuli-Venezia Giulia può aiutare a capire in che direzione sta andando il paese. Leggi

Elezioni politiche - Donatella Bianchi - WWF Italia - : 'la politica si dimostra ancora disinteressata all'ambiente - al via una nostra vera e propria campagna apartitica sui social' : " Abbiamo deciso di affidare al lupo, alle energie pulite, all'acqua, al paesaggio, al mare il compito di risvegliare una politica assopita, di richiamare la centralità del tema ambientale, ...

SPY FINANZA/ Le manovre contro l'Italia ignorate dalla campagna elettorale : Mentre in Italia si dibatte di rischio fascismo, Francia e Germania vogliono mettere in seria difficoltà il nostro Paese.

"Meschino e irresponsabile soffiare sulle paure degli italiani". Paolo Gentiloni risponde a tono alla campagna di Salvini e Meloni : "E' meschino e irresponsabile soffiare sulla paura degli italiani". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni intervenendo alla presentazione del programma di Civica popolare a Roma. "Il bisogno di sicurezza dei nostri concittadini - ha aggiunto - non è fittizio, non è un'invenzione della propaganda populista ma è meschino e irresponsabile soffiare sulle paure degli italiani".Il premier quindi invita a votare per il ...

Meloni : “A Pontedera il sindaco ci vieta di fare campagna”. Ma Fratelli d’Italia aveva sbianchettato l’antifascismo dai moduli : “Prove tecniche di regime” denuncia Giorgia Meloni dopo che il sindaco di Pontedera Simone Millozzi ha negato ai Fratelli d’Italia l’installazione di un gazebo. E il coro indignato del partito patriottico si è esteso fino al consigliere regionale Giovanni Donzelli, al nuovo acquisto Daniela Santanchè, al deputato Fabio Rampelli, l’alleato Renato Brunetta fino all’ex ministro Ignazio La Russa che da avvocato ha ...

Rimborsopoli a 5 Stelle : Soldi UE usati per fare campagna elettorale in Italia : ... ma alle campagne di Luigi Di Maio in Italia I Soldi messi a disposizione per le trasferte devono essere, per l'appunto, legati all'attività politica dell'UE. Nel caso in questione, tali 'missioni' ...

Pizza alta o pizza bassa? L’infinito dibattito degli Italiani sul cibo al centro della nuova campagna “De Gustibus” di Coca-Cola : Prima, durante e dopo i pasti: in Italia il dibattito sul cibo sembra non spegnersi mai. Le opinioni di chi ama la pizza alta e di chi preferisce quella bassa, o di chi sceglie chi sceglie il guanciale e chi mangerebbe la pancetta, appaiono spesso poco conciliabili: d’altra parte, si sa, “i gusti sono gusti”. Parte proprio da questo spunto la nuova campagna “De Gustibus” di Coca–Cola, realizzata interamente in Italia, che dal 4 ...

Meloni - la campagna FdI parte da Latina : 'L'Italia è pronta per un premier donna' : 'Oggi presentiamo le liste di Fratelli d'Italia per il Lazio per la provincia di Latina e segnatamente la mia candidatura nel collegio uninominale di Latina. Ho scelto di candidarmi in questa città ...