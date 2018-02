La campagna del vescovo di Parigi sulla bioetica | ' La chiesa deve parlare'

Russiagate - nuove accuse a ex dirigenti della campagna elettorale di Trump : Il procuratore speciale che indaga sul Russiagate, Robert Mueller, ha emesso nuovo capi di accusa verso due ex dirigenti della campagna elettorale di Donald Trump, Paul Manafort e Robert Gates. Nei 32 capi di accusa figurano anche quelli di frode fiscale e di frode bancaria. In particolare - riportano alcuni media americani - Manafort avrebbe ricic...

Barometro dell'odio in campagna elettorale : ... 'Quando penso alle province del Lazio e ai suoi borghi penso ad accogliere più turismo, che rilancia l'economia locale, e meno migranti , che invece pesano sull'economia locale. Non è questione di ...

campagna elettorale all'insegna della violenza. Il Viminale «tolleranza 0 con chi delinque» : Una Campagna elettorale all'insegna di scontri e aggressioni. E' una escalation di violenza tra militanti di fazioni opposte. A Palermo sono stati individuati gli aggressori di Massimo Ursino, il ...

Bolletta della luce non pagata : non può essere a carico di tutti. La campagna #bollettagiusta : Le bollette dell’energia erano già abbastanza complicate: non è mai chiaro quanto si paga e -soprattutto- perché si paga. Basterebbe ricordare che il prezzo dell’energia è meno del...

VillaSG - RC - : LeALI. Sicurezza delle scuole è una priorità ma non va strumentalizzata per fare campagna elettorale : La nostra è sempre stata una politica del "fare", non del parlare o, peggio ancora, una politica che monta la protesta senza mai proporre una soluzione. Villa ha bisogno di certezze, di stabilità e, ...

"Ma che ci vengo a fare a Roma". Beppe Grillo annulla le date dello show - si tiene lontanissimo dalla campagna elettorale (e da Di Maio) : Disimpegno pressoché totale. Nel fitto mistero che avvolge la presenza di Beppe Grillo in campagna elettorale, tra mini-video estemporanei e presenze sul palco ridotte all'osso, l'unico punto fermo erano le due date del suo spettacolo "Insomnia" al teatro Flaiano, a Roma. Saltate anche quelle. E rinviate di un mese, dal 23 e 24 febbraio alle medesime date, ma di marzo."Che ci vengo a fare a Roma in quel periodo lì, mi assaltano, ...

'Diciamo la verità - questa campagna elettorale è deludente. Diamo risposte ai problemi veri degli italiani' : I tre esponenti di Liberi e Uguali sottolineano nell'articolo, che pubblichiamo qui sotto, come la loro forza politica voglia dare risposte ai problemi veri degli italiani.

Come la questione delle case chiuse è diventato un tema 'hot' della campagna elettorale : Sono passati 60 anni esatti dalla loro messa al bando, e puntuale, Come ad ogni elezione, è arrivata la proposta di riaprire le cosiddette case chiuse. Ad avanzare l’idea è il segretario della Lega Matteo Salvini che propone una “regolamentazione e tassazione della prostituzione Come nei Paesi civili” attraverso la “riapertura delle case chiuse, nome con cui venivano chiamate le strutture statali in cui ...

"Diciamo la verità - questa campagna elettorale è deludente. Diamo risposte ai problemi veri degli italiani" : "questa campagna elettorale non sarà ricordata come una campagna esaltante". A dirlo sono Giuseppe Civati, Nicola Fratoianni e Roberto Speranza. I tre esponenti di Liberi e Uguali sottolineano nell'articolo, che pubblichiamo qui sotto, come la loro forza politica voglia dare risposte ai problemi veri degli italiani.Diciamo pure la verità, quella del 2018 non verrà ricordata come una campagna elettorale esaltante. Ricordate? ...

La campagna elettorale nel nordest anticipa il futuro dell’Italia : Dallo spopolamento al neofascismo, fino alla guerra ai migranti: perché il Friuli-Venezia Giulia può aiutare a capire in che direzione sta andando il paese. Leggi

Come la questione delle case chiuse è diventato un tema 'hot' della campagna elettorale : Sono passati 60 anni esatti dalla loro messa al bando, e puntuale, Come ad ogni elezione, è arrivata la proposta di riaprire le cosiddette case chiuse. Ad avanzare l’idea è il segretario della Lega Matteo Salvini che propone una “regolamentazione e tassazione della prostituzione Come nei Paesi civili” attraverso la “riapertura delle case chiuse, nome con cui venivano chiamate le strutture statali in cui ...

Elezioni 2018 - la campagna più brutta della storia. Anche i talk show ridotti a monologhi : Bisogna ammetterlo: quella di quest’anno è la campagna elettorale più brutta della storia repubblicana. Una democrazia priva di confronto diretto fra i candidati premier, o quantomeno fra i leader dei vari partiti, è un’oscenità politica. I programmi televisivi che hanno aperto le porte ai monologhi del politico di turno senza mai un confronto diretto con i responsabili dei partiti avversi. Trasmissioni tutte uguali e sempre senza tono e vera ...

La campagna low profile del Pd senza identità : Gli altri vendono programmi incartati nello zucchero filato di promesse mirabolanti. Loro nemmeno quelle. Il centrodestra sventola la flat tax, anche se l'asticella dell'aliquota va su e giù con una certa nonchalance; i grillini suonano il piffero del reddito di cittadinanza, incantando segmenti interi dell'elettorato; perfino i neofiti di Leu hanno pescato il loro jolly, scommettendo sulla cancellazione delle tasse universitarie. ...

Il doppio binario della campagna Pd : La foto di giornata, a sinistra, immortala una campagna, diciamo così, duale. Come se il partito (il Pd di Renzi), e il governo (di Gentiloni) viaggiassero su binari diversi, pur all'interno di un canovaccio elettorale comune. Ma è diversa la proiezione sul futuro. Ecco Matteo Renzi, nel corso della sua intervista a In Mezz'ora in più: la sua immagine è quella del Pd, un partito in affanno e in rincorsa di consensi, ...