La bufala su #WhatsApp delle bollette telefoniche con i 35 euro da pagare al posto di chi

laragnatelanews

400 Bad Request Bad Request Your browser sent a request that this server could not understand.



(Di venerdì 23 febbraio 2018) Di sicuro avrete ricevuto almeno un messaggio con il vocalist in questione, dove ci dicono di nonla prossima bolletta telefonica dell’energia elettrica, cosa che funzionerà solo “se lo faremo in tanti”. Si tratta di un messaggio che sta dilagando sul sistema di messaggistica WhatsApp e che ha creato in pochissimo tempo la classica catena di Sant’Antonio tra parenti e amici, indignati e pronti a divulgare un messaggio di “salvezza”. Come spesso accade con queste catene, si sta diffondendo però una informazione sbagliata, andando a distorcere una notizia vera ma che va chiarita a molti. Secondo la, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e i rifiuti, ha approvato nelle settimane passate una delibera che consentirà ai distributori della luce di recuperare alcuni crediti inesigibili tramite ledi tutti i consumatori. Ma questo non ...