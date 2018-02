Kostner quinta con orgoglio : Questo è lo sport, ma anche la vita", dice Kostner alla fine della sua avventura olimpica a Pyeongchang. " Due anni fa ero partita da zero e non avevo idea - racconta - se il mio corpo avrebbe ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Carolina Kostner - niente magia. La Regina è quinta - trionfa : La magia non è riuscita a una monumentale Carolina Kostner. La Regina del Ghiaccio era chiamata a una rimonta leggendaria per recuperare dalla sesta posizione con cui aveva concluso il programma corto ma nel libero commette qualche sbavatura di troppo e non riesce a risalire la china. La missione medaglia era quasi impossibile per la più grande pattinatrice italiana di tutti i tempi e alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 si è dovuta ...