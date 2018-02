Kingdom Come | Deliverance | il videogioco che ti ricorda come si stava male nel medioevo

Un video mette a confronto Kingdom Come : Deliverance su PS4 Pro e PC : Kingdom Come: Deliverance, il nuovo RPG di Warhorse Studios, fino a questo momento sembra proprio sia stato apprezzato dai giocatori: recenti dati di vendita ci parlavano di un milione di copie piazzate dal 13 febbraio, giorno del lancio.Ora, il titolo torna protagonista nell'interessante video analisi ad opera di Digital Foundry, che mette a confronto Kingdom Come: Deliverance su PS4 Pro e PC.Dall'analisi emerge che la versione PC consente, ...

Kingdom Come : Deliverance a quota un milione di copie vendute : Kingdom Come: Deliverance sembra proprio aver fatto breccia nei cuori dei giocatori, solamente a due giorni dall'uscita l'RPG medioevale di Warhorse Studios aveva già piazzato 500.000 copie, ora arrivano altri interessanti dati di vendita.Come riporta Gamingbolt, Kingdom Come: Deliverance continua ad andare molto forte con le sue vendite e ha raggiunto circa 1 milione di copie vendute dalla sua uscita il 13 febbraio per PS4, Xbox One e PC. La ...

Kingdom Come Deliverance : Recensione - Trailer e Gameplay : Dopo aver ottenuto i fondi necessari per lo sviluppo, Kingdom Come Deliverance è finalmente giunto nei negozi a distanza di anni dal suo annuncio, ed oggi vogliamo portarvi nel Medioevo con la nostra Recensione. Kingdom Come Deliverance Recensione Kingdom Come Deliverance è stato probabilmente in passato uno dei giochi più attesi di sempre, fino a quando non è finalmente giunto nei negozi su PS4, Xbox One e ...

Kingdom Come : Deliverance sta per ricevere delle nuove patch correttive : Kingdom Come: Deliverance è sicuramente una delle uscite più interessanti di questo periodo, l'RPG medioevale di Warhorse Studios ha avuto un ottimo inizio dal punto di vista delle vendite ma, Come saprete, il gioco ha avuto un percorso abbastanza problematico per quanto riguarda gli aggiornamenti.Il titolo, infatti, non è esente da problemi e presenta alcuni glitch e bug. A tal proposito gli sviluppatori hanno annunciato che Kingdom Come: ...

Kingdom Come : Deliverance - prestazioni grafiche abbassate rispetto alla beta? : Kingdom Come: Deliverance durante la beta ha stupito tutti con il sui interessante fotorealismo, tuttavia sembrerebbe proprio che la versione finale del gioco sarebbe stata castrata dal punto di vista grafico rispetto a quanto visto nella build della Beta.Come riporta DSOgaming l'utente di Shazoo 'design3d' ha condiviso alcune immagini mostrando le differenze tra le due versioni del gioco, entrambi acquisiti con settaggi grafici massimi.Possiamo ...

Kingdom Come Deliverance Guida : Come conservare tutto in caso di arresto : In Kingdom Come Deliverance in caso di furto, omicidio o altri crimini vi sono sostanzialmente 4 modi per uscire fuori da una spiacevole situazione, scopriamo insieme quali sono e Come evitare di perdere tutto in caso di arresto. Come evitare di perdere il proprio equipaggiamento a seguito dell’arresto in Kingdom Come Deliverance Se commettete dei reati, potete uscirne fuori Come segue: Cercando di convincere le guardie delle ...

Kingdom Come Deliverance nasconde 3 easter egg a tema The Witcher 3 : Pur presentando elementi fortemente realistici, che lo rendono per certi versi un titolo rivoluzionario, Kingdom Come Deliverance presenta alcuni elementi in comune con esperienze Come The Elder Scrolls V Skyrim o The Witcher 3 Wild Hunt. L'atmosfera medievale si respira abbondantemente in tutti e tre questi titoli, nonostante gli ultimi due citati siano ambientati in un contesto fantasy, e pare che il gioco di Warhorse Studios presenti degli ...

Kingdom Come : Deliverance riceve una mod per l'illuminazione dinamica : Kingdom Come: Deliverance è un titolo graficamente appagante, ma alcune delle sue sorgenti luminose, sottolinea DSOgaming, non proiettano luci dinamiche.A questo però, Come spesso accade in questi casi, ci hanno pensato i modder realizzando dunque una mod ad hoc che forza le candele così Come la maggior parte delle fonti di luce a proiettare luci e ombre in maniera dinamica.La mod si chiama "Enable Shadows on all lights" e fanno eccezione al suo ...

Kingdom Come : Deliverance riceve una mod per l'illuminazione dinanica : Kingdom Come: Deliverance è un titolo graficamente appagante, ma alcune delle sue sorgenti luminose, sottolinea DSOgaming, non proiettano luci dinamiche.A questo però, Come spesso accade in questi casi, ci hanno pensato i modder realizzando dunque una mod ad hoc che forza le candele così Come la maggior parte delle fonti di luce a proiettare luci e ombre in maniera dinamica.La mod si chiama "Enable Shadows on all lights" e fanno eccezione al suo ...

Kingdom Come : Deliverance riceve una mod per l'illuminazione dimanica : Kingdom Come: Deliverance è un titolo graficamente appagante, ma alcune delle sue sorgenti luminose, sottolinea DSOgaming, non proiettano luci dinamiche.A questo però, Come spesso accade in questi casi, ci hanno pensato i modder realizzando dunque una mod ad hoc che forza le candele così Come la maggior parte delle fonti di luce a proiettare luci e ombre in maniera dinamica.La mod si chiama "Enable Shadows on all lights" e fanno eccezione al suo ...

Kingdom Come Deliverance Guida : Come procurarsi un cavallo : Spostarsi a piedi nel vasto open world di Kingdom Come Deliverance è un suicidio oltre che molto dispendioso in termini di risorse per il protagonista, per questo viene in nostro aiuto il cavallo, ma Come fare per ottenerne uno? Presto detto! Come ottenere un cavallo in Kingdom Come: Deliverance Avete mai sentito dire il mio regno per un cavallo? Siete fortunati, non c’è bisogno di sacrificare un regno per procurarvi un ...

Kingdom Come Deliverance Guida : Come imparare a leggere : Si sa che nel Medioevo la lettura era un privilegio riservato ai pochi e lo stesso avviene in Kingdom Come Deliverance. imparare a leggere vi porterà dei grossi benefici, in questo articolo vi spiegheremo cosa fare per apprendere la suddetta abilità. Come imparare a leggere in Kingdom Come Derliverance Prima di tutto dovete avanzare con la storia, fino a quando non sbloccherete l’apposita missione chiamata “La penna e ...

Kingdom Come : Deliverance : i modder hanno già apportato modifiche ai sistemi di salvataggio e lockpicking : Tre giorni dopo il lancio del gioco sono già uscite delle mod che alterano il sistema di salvataggio del gioco (volutamente reso legato al roleplay) e al lockpicking, meccanica che ha fatto storcere il naso ai molti per Come è stata implementata.Destructoid infatti riporta Come la meccanica del salvataggio sia, nel gioco vanilla, legata a determinati oggetti o luoghi, in funzione di un gameplay più oculato e per dare una sorta di peso ad ...

Kingdom Come Deliverance Guida : Dove trovare i grimaldelli e come scassinare le serrature : Se volete ottenere l’Armatura di Talmberg in Kingdom come Deliverance avrete bisogno di grimaldelli. In questa Guida vi illustreremo non solo Dove trovarli ma anche come utilizzarli. Dove trovare e come utilizzare i grimaldelli in Kingdom come Deliverance Prima di iniziare, vi anticipiamo che scassinare le serrature o lucchetti in Kingdom come Deliverance è tutt’altro che semplice, ma come dice il ...