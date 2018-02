Juventus | Pjanic è “dispiaciuto” per l’eliminazione del Napoli dall’Europa League

Calciomercato : Juventus-Florenzi - un altro Pjanic? : 1 di 3 Successiva TORINO - Sui piatti della bilancia del mercato 'ballano' due opzioni: rinnovo del contratto da un lato; partenza dall'altro. E non è detto che il primo escluda la seconda, a ...

Jakupovic - 5 milioni per riscattarlo. A scuola da Pjanic e Mandzukic nella Juventus : Insomma, in un mese ha già conquistato il mondo bianconero e anche le attenzioni di Massimiliano Allegri che spesso lo fa allenare con i grandi. E l'attaccante, anche per questioni linguistico-...

Torino-Juventus : Ansaldi “graziato” - fallaccio su Pjanic [FOTO] : Torino-Juventus non è iniziata certo in maniera positiva per la squadra bianconera, con il Pipita Higuain costretto a lasciare il campo per infortunio dopo un contrasto con Sirigu. Poco dopo però anche Pjanic ha rischiato di farsi male a causa di un fallo davvero molto duro di Ansaldi entrato col piede a martello sulla gamba del bosniaco. Incredibile come il direttore di gara Orsato non abbia ammonito il calciatore del Torino reo d’essere ...

Fantacalcio - Juventus : Pjanic è pronto a prendere il Toro per le corna : Giù il cappello per Miralem Pjanic. Forse neppure i tifosi della Juventus si sono accorti della stagione che sta giocando il loro centrocampista di riferimento. I fantatecnici che hanno puntato su di ...

Juventus - manca personalità europea. Tiratina d’orecchie ad Allegri : Pjanic-Khedira in balia dei londinesi : Juventus, manca personalità europea. Tiratina d’orecchie ad Allegri: Pjanic-Khedira in balia dei londinesi Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, manca personalità EUROPEA- Un 2-2 che complica dannatamente il discorso qualificazione, ma che tiene ancora vive le speranze bianconere. Nulla è perduto. La Juventus ha tutte le carte in tavola per volare ...

Juventus-Tottenham - le pagelle : male Pjanic e Khedira - Kane ed Eriksen super : DAVIES 5.5 : Nel penalty che commette c'è tutta l'ingenuità del mondo. Roba che non può non far arrabbiare un allenatore. Con il trascorrere dei minuti, quanto meno, non commette altri danni. DIER 6.

Juventus - Miralem Pjanic : 'Avrei potuto giocare nel Tottenham' : Quando sono arrivato Allegri mi disse che potevo diventare uno dei più grandi registi del mondo, ma devo migliorare ancora tanto per esserlo". Kane: "Non vedo l'ora di incontrare la difesa della ...

Juventus-Sassuolo 4-0 La Diretta Alex Sandro - doppietta di Khedira e Pjanic : La Juventus, sempre alla caccia del primo posto in classifica ancora appannaggio del Napoli prima di questa giornata di campionato, ospita il Sassuolo, che dopo aver trovato una discreta continuità di ...

Nainggolan - siluro all'amico Pjanic : "Facile vincere con la Juventus" : I due erano amici in giallorosso e continuano a frequentarsi. Ma il belga lancia una frecciata all'ex compagno in giallorosso

PROBABILI FORMAZIONI/ Juventus Sassuolo : Pjanic vs Magnanelli. Quote - le ultime novità live (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Juventus Sassuolo: le Quote e le ultime novità live sulla partita dell'Allianz Stadium. Bianconeri in emergenza offensiva, negli emiliani Babacar pronto all'esordio(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 12:21:00 GMT)

Roma - Nainggolan : 'Pjanic? Troppo facile vincere alla Juventus' : Roma - Radja Nainggolan torna a parlare della scelta del suo amico Miralem Pjanic di approdare alla Juventus : ' Per me - dice il centrocampista della Roma ai microfoni di Sky Sport - sarebbe Troppo semplice andare in una squadra che vince già da anni. A Torino vincere è normale. Invece io voglio essere protagonista, vincere qua a Roma contro la Juve sarebbe una doppia ...

Probabili formazioni/ Atalanta Juventus : quote - le ultime novità live. Cristante vs Pjanic - sfida di qualità : Probabili formazioni Atalanta Juventus: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano a Bergamo nell'andata della semifinale di Coppa Italia(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 14:52:00 GMT)

Probabili formazioni / Chievo Juventus : Radovanovic vs Pjanic. Quote - ultime novità live (Serie A) : Probabili formazioni Chievo Juventus: le Quote e le ultime novità live sugli schieramenti in campo al Bentegodi, veneti e bianconeri si sfidano nella 22^ giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 18:19:00 GMT)