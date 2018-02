Juventus | Higuain punta la Coppa Italia

Juventus - Higuain out con l'Atalanta. Le ipotesi per sostituirlo : La caviglia fa ancora male al Pipita, che salterà quanto meno la sfida di campionato con la Dea. Allegri deve rinunciare anche a Bernardeschi, ma può contare su un Alex Sandro in gran spolvero e su ...

Juventus - un derby dal retrogusto amaro : si fermano Higuain e Bernardeschi : Juventus, un derby dal retrogusto amaro: si fermano Higuain e Bernardeschi Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus- Un derby che ha sancito la nona vittoria consecutiva dei bianconeri. 1-0 in piena emergenza contro un ottimo Torino ben organizzato, ma poco incisivo in zona gol. La Juventus continua la sua rincorsa al Napoli, ma occhio alle brutte notizie ...

Bernardeschi-Higuain - l'attacco della Juventus è sotto esame : TORINO - La Juventus farà i conti domani con le conseguenze del derby. Non quelle legate al risultato , perché la vittoria è stata utilissima per tenere sotto tiro la capolista Napoli, , quanto - ...

Juventus - Higuain torna a parlare del Napoli : “ecco cosa penso…” : Continua il duello per la vittoria del campionato tra Juventus e Napoli, la squadra di Massimiliano Allegri è reduce dalla successo contro il Torino nel derby, stesso risultato per gli uomini di Sarri contro la Spal. Nell’ultima giornata infortunio per l’attaccante Higuain, il Pipita nelle ultime ore è tornato a parlare del Napoli e dell’esperienza in azzurro nel corso della docuserie ‘First Team’, dedicata alla Juventus e ...

Juventus : buone notizie da Higuain - col Tottenham ci sarà. 'Tornerò presto a esultare' : Contro il Tottenham Gonzalo Higuain ci sarà. La notizia migliore per i tifosi della Juventus arriva nel giorno successico al grande spavento, quello che Allegri e tutti i sostenitori bianconeri hanno ...

Juventus - Higuain : "Tornerò presto a esultare con tutti voi" : Buongiorno. Voglio ringraziare a tutti,amicci,compagni ,tifosi,gente che no ti conosce ma vuole il tuo bene. Grazie a tutti di cuore. Tornerò presto a esultare con la squadra e con tutti voi. #...

Juventus - Higuain : 'Tornerò presto a esultare con la squadra e con tutti voi' : TORINO - Gonzalo Higuain tranquillizza tutti i tifosi della Juventus . Con un post su Instagram l'attaccante ha fatto capire che la sua assenza, dopo l'infortunio subito nel derby contro il Torino , ...

Juventus - la situazione degli infortunati : Higuain a rischio per domenica : TORINO - Mercoledì, quando la Juventus riprenderà gli allenamenti dopo i due giorni di riposo concessi da Massimiliano Allegri , lo staff medico verificherà le condizioni della caviglia sinistra di ...

Infortunio Higuain / Juventus - distorsione alla caviglia : salterà la partita con l'Atalanta : Infortunio Higuain: Juventus, problema alla caviglia per il Pipita dopo uno scontro con Sirigu in Torino Juventus, sostituito al 15' minuto del derby della Mole(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 23:31:00 GMT)

Juventus - doppio infortunio : out Higuain e Bernardeschi : Arrivano 3 punti contro il Torino nel derby della Mole, ma la Juventus purtroppo dovrà rinunciare a due pedine pesantissime: Gonzalo Higuain e Federico Bernardeschi. Il primo uscito pochi minuti dopo l'inizio di gara e il secondo - subentrato all'argentino - si è fermato nei minuti conclusivi del match.I primi esamiA poche ore dalla fine della partita la Juventus fa sapere che l'attaccante della Juve Gonzalo Higuain ha subito un ...

Infortunio Higuain e Bernardeschi : il comunicato ufficiale della Juventus : Infortunio Higuain e Bernardeschi – “Durante il Derby contro il Toro di oggi, Higuain ha subito un trauma contusivo/distorsivo alla caviglia sinistra, mentre Bernardeschi è stato vittima di un trauma distorsivo con interessamento capsulo/legamentoso al ginocchio sinistro. Per entrambi sono previsti ulteriori accertamenti nei prossimi giorni”. Questo il comunicato della Juventus in merito alle condizioni dei due calciatori ...