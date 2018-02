Juve, Darmian prenotato per la prossima stagione (Di venerdì 23 febbraio 2018) Juve, Darmian prenotato per la prossima stagione Il terzino ha il contratto in scadenza nel 2019 e per Allegri sarebbe il sostituto perfetto di Lichtsteiner, che non rinnoverà. L'articolo Juve, Darmian prenotato per la prossima stagione sembra essere il primo su NewsGo. newsgo (Di venerdì 23 febbraio 2018)per laIl terzino ha il contratto in scadenza nel 2019 e per Allegri sarebbe il sostituto perfetto di Lichtsteiner, che non rinnoverà. L'articoloper lasembra essere il primo su NewsGo.

DARMIAN ALLA JuveNTUS?/ Allegri avrà il suo terzino : come la prenderanno dall'altra parte della Mole? : DARMIAN ALLA JUVENTUS? Allegri avrà il suo terzino: nuovo colpo dei bianconeri. La società torinese è in pole position per assicurarsi il terzino della nazionale in forza allo United(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 13:30:00 GMT) il suo: nuovo colpo dei bianconeri. La società torinese è in pole position per assicurarsi ilnazionale in forza allo United(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 13:30:00 GMT)

Juve - Darmian prenotato per la prossima stagione : Intesa di massima con l'esterno del Manchester United, in scadenza nel 2019: prenderà il posto di Lichtsteiner : Intesa di massima con l'esterno del Manchester United, in scadenza nel 2019: prenderà il posto di Lichtsteiner

Darmian alla Juventus?/ Allegri avrà il suo terzino : nuovo colpo dei bianconeri : Darmian alla Juventus? Allegri avrà il suo terzino: nuovo colpo dei bianconeri. La società torinese è in pole position per assicurarsi il terzino della nazionale in forza allo United(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 11:02:00 GMT) il suodei. La società torinese è in pole position per assicurarsi ildella nazionale in forza allo United(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 11:02:00 GMT)

Juve - colpo piazzato : arriva Darmian! Accordo totale : Secondo il Corriere dello Sport in prima pagina, la Juventus ha praticamente chiuso per l'arrivo di Matteo Darmian . Il terzino è in uscita dal Manchester United e i contatti vanno avanti da mesi, adesso 'c'è l'Accordo su ... : Secondo il Corriere dello Sport in prima pagina, lantus ha praticamente chiuso per l'arrivo di Matteo Darmian . Il terzino è in uscita dal Manchester United e i contatti vanno avanti da mesi, adesso 'c'è l'su ...

Juventus - sempre calda la pista Darmian : lo United fissa il prezzo : La Juventus ha impostato da tempo la trattativa Darmian. Registrata la disponibilità del duttile terzino , scadenza 2019, a tornare in Italia, il club bianconero lavora per trovare, con anticipo, l'... : Laha impostato da tempo la trattativa. Registrata la disponibilità del duttile terzino , scadenza 2019, a tornare in Italia, il club bianconero lavora per trovare, con anticipo, l'...

Juventus, obiettivi Florenzi E Darmian- La Juventus pensa al futuro e al nuovo look per quel che riguarda le corsie esterne di difesa. Come più volte sottolineato nei giorni scorsi, Lichtsteiner ed Asamoah potrebbero lasciare i bianconeri a fine stagione.

Calciomercato : Juventus - oltre Florenzi c'è Darmian : TORINO Sempre in ambito di giocatori da... Ital-Juve - che piacciono per le loro qualità ma anche per una italianità in grado di consolidare e dare continuità allo zoccolo duro che nei piani dei ... : TORINO Sempre in ambito di giocatori da... Ital-Juve - che piacciono per le loro qualità ma anche per una italianità in grado di consolidare e dare continuità allo zoccolo duro che nei piani dei ...