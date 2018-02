Juve | colpo piazzato | arriva Darmian! Accordo totale

Retroscena Inter - il prossimo colpo di mercato potrebbe arrivare dalla Juventus : Il rinnovo di Asamoah con la Juventus tarda ad arrivare e da più parti prende piede l’ipotesi che tale accordo non arriverà mai. Sì perchè l’arrivo in bianconero di Spinazzola nella prossima stagione potrebbe chiudere definitivamente le porte al terzino ghanese, libero dunque di lasciare il club a parametro zero. Nelle ultime ore in ambienti di mercato si vocifera di un Pastorello, agente del calciatore, molto attivo su più fronti. ...

Florenzi alla Juventus?/ Calciomercato Roma - Marotta studia il colpo possibile : Florenzi alla Juventus? Calciomercato Roma, Marotta studia il colpo possibile. I campioni d’Italia in carica si sarebbero messi sulle tracce del tuttofare del club giallorosso(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 14:34:00 GMT)

Juve - la verità sull'affare Praet : il colpo programmato a gennaio era un altro : Lo scouting della Juventus è attivo sempre, in qualsiasi zona del mondo. E uno dei talenti più seguiti tra i centrocampisti in passato è stato senza dubbio Dennis Praet , belga di proprietà della Sampdoria con un passato da enfant prodige all'Anderlecht, dove la ...

Bernardeschi-Higuain : colpo 0-2 al Franchi - Juve di nuovo prima : Il grande ex e il Pipita firmano nella ripresa la sofferta vittoria dei bianconeri, che si riportano a +2 sul Napoli. Esce battuta un'ottima Fiorentina, cui Guida toglie un rigore nel primo tempo con l'ausilio del Var. Per la squadra di Pioli anche un clamoroso palo colpito da Gil Dias al 38'

Calciomercato Milan - bomba per giugno : “in arrivo il colpo dalla Juve” : Calciomercato Milan – Il Milan è in grande ripresa, la squadra di Gennaro Gattuso è reduce dal positivo pareggio sul campo dell’Udinese ed adesso cerca conferme nella partita contro la Spal. Il mercato di gennaio non ha regalato sussulti ma la situazione cambierà sicuramente dalla prossima stagione, nelle ultime ore sono circolate voci provenienti dall’ambiente rossonero che hanno del clamoroso. Il Milan sta provando infatti a ...

Svolta Juventus - arriva il vero “grande colpo” per il calciomercato : La Juventus ha piazzato in queste ore un grande colpo che potremmo definire “di mercato”. Il Corriere di Torino rivela infatti che sarebbe ad un passo il rinnovo del contratto di due cardini del calciomercato bianconero, vale a dire Marotta e Paratici. Coloro i quali hanno costruito la grande squadra che è adesso la Juventus, proseguiranno dunque la propria “missione” in casa bianconera. Un colpo davvero importante per la ...

Calciomercato / Le pagelle : flop Napoli - all’Inter manca il colpo - Juventus e Milan fermi : Calciomercato, le pagelle: flop Napoli, all’Inter manca il colpo, Juventus e Milan fermi. Cala il sipario sulla sessione di trattative di gennaio: ecco un mini resoconto(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 13:49:00 GMT)

Cagliari - doppio colpo a centrocampo : arriva Cofie - preso Caligara dalla Juventus : Il Cagliari ha messo a segno un acquisto molto interessante in prospettiva futura in queste ultime ore di calciomercato. La squadra del presidente Giulini ha prelevato a titolo definitivo il giovane centrocampista Caligara dalla Juventus. Ma non è tutto, il Cagliari, secondo quanto rivelato da Skysport, ha preso anche Isaac Cofie dal Genoa, calciatore di rottura ideale da affiancare a Cigarini. Il centrocampo del club sardo è stato dunque ...

Calciomercato Juventus - Suso colpo last minute? Ecco la situazione Video : La #Juventus non ferma la sua corsa e vince convincendo contro il Chievo Verona. Grazie ad un'ottima prestazione corale, la squadra allenata da Massimiliano Allegri è riuscita a battere due a zero gli scaligeri ed a conservare il secondo posto in classifica. Il campionato è ormai un duello tra Juventus e Napoli, certamente le due migliori squadre della serie A, a livello di gioco e di organico. Intanto, la Juventus è molto attiva sul mercato. In ...

L'Inter prova un clamoroso colpo a parametro zero dalla Juventus Video : L'#Inter è sicuramente la squadra più attiva in questa sessione di calciomercato visto che i dirigenti stanno lavorando per accontentare le richieste del tecnico, Luciano Spalletti. La societa' nerazzurra ha gia' messo a segno due colpi: il centrale argentino Lisandro Lopez dal Benfica e il fantasista brasiliano, Rafinha, dal Barcellona. Entrambi i calciatori sono arrivati con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato ...

Calciomercato Genoa - Pellegri alla Juventus? Arriva un incredibile colpo di scena - programmate visite con il Monaco : Sembrava fatta per il passaggio di Pellegri alla Juventus, i bianconeri stavano per assicurarsi uno dei migliori attaccanti in prospettiva futura ma adesso probabilmente dovranno fare i conti con una clamorosa beffa. Il club bianconero ed il Genoa avevano trovato l’accordo per circa 25 milioni di euro, poi l’inserimento nelle ultime ore del Monaco che ha alzato l’offerta e superato quella della Juventus, l’accordo sarebbe ...

Calciomercato Juve - oggi arriva il primo colpo : Torino, 26 gennaio 2018 - Vigilia di Chievo-Juventus , trasferta delicata per i bianconeri, che casca a pochi giorni dalla gara d'andata della semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta e a meno di ...

