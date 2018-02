Jeremias Rodriguez cerca moglie | è il nuovo tronista di Uomini e Donne?

Jeremias Rodriguez tronista a Uomini e Donne! : Aria di novità a Uomini e Donne. Sembra che Jeremias Rodriguez, fratello di Belen, diventerà prossimo tronista nel format classico del programma. A confermarlo una foto che sta girando in questi giorni. Una indiscrezione fresca fresca sta girando in questi giorni. Pare che Jeremias Rodriguez, ex inquilino del Grande Fratello e fratello di Cecilia e Belen Rodriguez, sia stato fotografato negli studi Elios di Roma, nei camerini riservati al ...

Jeremias Rodriguez all'Isola dei Famosi 2018?/ "A quello che mi hanno proposto ho detto no ma..." : Jeremias Rodriguez sarà un nuovo naufrago dell'Isola dei Famosi 2018? A Casa Signorini, l'ex gieffino chiarisce: "A ciò che mi hanno proposto ho detto no"(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 22:48:00 GMT)

Jeremias Rodriguez fa pace con Francesco Monte : Francesco Monte e Jeremias Rodriguez si sono chiariti Jeremias Rodriguez e Francesco Monte hanno fatto pace. Come molti sapranno bene, Jeremias qualche settimana fa, ha smesso di seguire su instagram proprio l’ex naufrago della tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi. Per questo sono stati tanti a pensare immediatamente che i due avessero discusso. Il motivo? L’inviato di Striscia La Notizia ha sorpreso casualmente Francesco ...

Aida Yespica e Jeremias Rodriguez pizzicati insieme in un locale di Milano : Entrambi single ed entrambi a Milano. Secondo alcuni rumors, Aida e Jeremias sarebbero stati visti in atteggiamenti intimi in un locale di Milano. Nelle loro Instagram stories hanno detto di essersi incontrati per caso, ma sembrerebbero nascondere qualcosa di più. I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 2 avevano mostrato già all’interno della casa di avere una certa complicità, cosa che infastidì l’allora fidanzato di Aida. Ma ...

