Jean Claude Juncker è stato lucidissimo Ecco cosa ci aspetta dopo il voto

Da oggi - potete vedere su Amazon il telefilm ' Jean Claude Van Johnson' - : Ma Lionheart non è tipo da mollare e così ha colto al volo la chance del rientro: Jean Claude Van Johnson , la nuova serie tv prodotta da Amazon Prime Video, in streaming dal 15 dicembre, dove il ...

"Jean-Claude Van Johnson è il mio film preferito" Van Damme entusiasta della sua serie tv di Amazon Prime Video : "Un attore che è anche una spia è cool"Ecco perchè Jean Claude Van Damme ha accettato di interpretare questo ruolo in Jean-Claude Van Johnson serie tv di Amazon Prime Video cucita perfettamente sul suo personaggio. Disponibile il prossimo 15 dicembre in oltre 200 paesi in cui Amazon Prime Video è presente, Italia compresa dove inizialmente arriverà in versione originale sottotitolata, Amazon ha deciso di fare le cose in grande stile per ...