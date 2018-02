Italia-Olanda Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : L’Italia è pronta a scendere in campo per la seconda finestra delle Qualificazioni ai Mondiali del 2019. Gli azzurri affronteranno stasera l’Olanda in un match che potrebbe già essere decisivo per la qualificazione: a passare il turno sono infatti le migliori tre del girone (che comprende anche Croazia e Romania) e l’Italia ha già vinto i suoi primi due impegni. Il punteggio accumulato contro le altre due qualificate, poi, ...

Basket - qualificazioni Mondiali Italia sfida l Olanda. Sacchetti Non ci piace camminare' : TREVISO - L'ItalBasket è pronta a tornare sul parquet del Palaverde dopo 19 anni. L'appuntamento nell'impianto di Villorba, che sarà tutto esaurito nei suoi oltre 5300 posti, è venerdì sera per la ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia per la sfida con l’Olanda. Meo Sacchetti ha scelto i 12 che giocheranno domani : Come da programma, Meo Sacchetti ha comunicato i 12 giocatori con cui l’Italia affronterà l’impegno di domani sera contro l’Olanda (palla a due ore 20.15), primo impegno della seconda finestra delle Qualificazioni Mondiali 2019. I convocati dell’Italia per la sfida con l’Olanda Awudu Abass (1993, 200, A, 26/61, EA7 Emporio Armani Milano) Paul Stephane Lionel Biligha (1990, 200, C, 19/66, Umana Reyer ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia - c'è l'Olanda per calare il tris : C'è un detto nello sport: per imparare a vincere bisogna prima imparare a perdere, a soffrire. Provare questa sensazione è dura, ma ci deve stimolare ad andare oltre - ha detto il play di Brescia, ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : occasione d’oro per l’Italia. Vincere con l’Olanda per avvicinare la seconda fase : L’ItalBasket di Meo Sacchetti torna in campo. Dopo la finestra di novembre il primo avversario del doppio impegno di questa parentesi sarà l’Olanda. La classifica parla chiaro: gli azzurri guidano il raggruppamento (che comprende anche Croazia e Romania) a punteggio pieno. Una vittoria, quindi, avvicinerebbe l’Italia alla seconda fase, alla quale accederanno le prime tre squadre (conservando il punteggio maturato contro le ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : duello Olanda-Corea del Sud nel team pursuit maschile - l’Italia si gioca la quinta piazza : Nella giornata di domani la Gangneung Oval tornerà nuovamente protagonista nelle gare riservate allo Speed skating in queste Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Saranno le finali del team pursuit maschile e femminile a caratterizzare l’esibizione sul ghiaccio sudcoreano e l’Olanda va a caccia di nuovi successi. Concentrandoci sulla gara maschile sono quattro le nazioni che prenderanno parte alla corsa all’oro: l’Olanda, per ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia-Olanda. Programma - orari e tv. La data della partita : Inizia la seconda finestra delle Qualificazioni ai Mondiali del 2019. L’Italia può già ipotecare la qualificazione, dopo aver vinto le prime due partite: a passare il turno sono infatti le migliori tre e di conseguenza basta poco agli azzurri per staccare il pass. Attenzione, però, perché il punteggio accumulato verrà conservato ed è quindi importante fare bene ed evitare errori. Il primo dei due impegni di questa finestra è contro ...

Short track - Olimpiadi PyeongChang 2018 : le avversarie dell’Italia nella semifinale della staffetta femminile. Ostacolo Olanda per Arianna Fontana e compagne : L’Italia prova a compiere un passo importante verso una possibile medaglia nella prima giornata delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Passare la semifinale è infatti la conditio sine qua non per sognare un podio con la staffetta femminile di Short track: le azzurre hanno tutte le carte in regola per lottare per un alloro nella rassegna a cinque cerchi ma il nostro quartetto dovrà davvero fare la differenza in una gara sui 3000m ...