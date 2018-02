Italia a rischio anni di piombo Guerra sui muri di Milano FOTO La lezione del giudice

Serie A - freddo e gelo in arrivo in Italia : partite a rischio rinvio : Sacchi attacca Di Francesco: 'Squadra senza mentalità' Milan-Ludogorets LIVE, cronaca e risultato in tempo reale. Le formazioni ufficiali

«Italia - rischio Governo non operativo» : Il presidente della Commissione Ue: «Dobbiamo prepararci allo scenario peggiore». La replica di Gentiloni: «Il voto non è un salto nel buio». La Borsa di Milano chiude a -0,84%, spread a 142 punti

Juncker : "In Italia rischio governo non operativo". Poi si corregge : Roma, 22 feb. , AdnKronos, - Prima lancia l'allarme poi aggiusta il tiro. "Dobbiamo prepararci allo scenario peggiore, quello di un governo non operativo in Italia", aveva detto il presidente della ...

ItaliaOnline - a rischio centinaia di posti di lavoro : Sono oltre cento i lavoratori che rischiano di perdere il lavoro nella sede torinese di ItaliaOnline, ex Seat. Nella mattinata di giovedì 22 febbraio 2018 i lavoratori, in sciopero dalle ore 8 alle 12, hanno...

Juncker : “Rischio governo non operativo in Italia” : Roma, 22 feb. (AdnKronos) – “Dobbiamo prepararci allo scenario peggiore, quello di un governo non operativo in Italia”. E’ quanto sottolinea il presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker intervenendo ad un evento organizzato dal think tank Ceps sull’esito delle elezioni del 4 marzo, secondo quando riporta la stampa tedesca.“L’Europa si sta preparando a questo scenario”, ha detto Juncker ...

Previsioni Meteo Primavera 2018 - la tendenza stagionale di AccuWeather : forti tempeste sull’Europa centrale e orientale - l’Italia adriatica a rischio di pesanti alluvioni [DETTAGLI] : La Primavera 2018 arriverà sull’Europa portando con sé il forte rischio di condizioni Meteorologiche avverse e di alluvioni in alcune parti del continente. A dirlo è AccuWeather, l’autorevole centro Meteorologico statunitense che ha già previsto con estrema precisione la tendenza per l’inverno in corso in Europa (compreso il Burian di fine stagione). Secondo i Meteorologi di AccuWeather, in Primavera un’attiva perturbazione atmosferica porterà ...

'Rischio governo non operativo Italia' : ANSA, - BRUXELLES, 22 FEB - "C'è un inizio di marzo molto importante per l'Ue. C'è il referendum Spd in Germania e le elezioni italiane, e sono più preoccupato per l'esito delle elezioni italiane che ...

Juncker in controtendenza - vede rischio mercati : "Ci prepariamo allo scenario peggiore in Italia" : "C'è un inizio di marzo molto importante per l'Ue. C'è il referendum Spd in Germania e le elezioni italiane, e sono più preoccupato per l'esito delle elezioni italiane che per il risultato del referendum dell'Spd": lo ha detto il presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker, secondo cui "dobbiamo prepararci allo scenario peggiore, cioè un Governo non operativo in Italia". Assieme all'incertezza in Spagna, ...

Previsioni Meteo - gli ultimi aggiornamenti sul BURIAN in arrivo : la Siberia si sposta in Europa - Italia a rischio “Bomba di Neve” : 1/33 ...

Allerta Meteo - violento ciclone in transito sull’Italia : tanta neve in pianura al Nord - rischio alluvioni per lo scirocco e i temporali al Sud : 1/26 ...

Allerta Meteo - violento ciclone in transito sull’Italia : tanta neve in pianura al Nord - rischio alluvioni per lo scirocco e i temporali al Sud [MAPPE e DETTAGLI] : Allerta Meteo – Imperversa il maltempo sull’Italia e cresce la preoccupazione per i fenomeni estremi in arrivo nelle prossime ore, in modo particolare tra oggi pomeriggio, domani Venerdì 23 Febbraio e dopodomani, Sabato 24. Il maltempo si intensificherà in tutto il Paese, con forti nevicate fin in pianura al Nord e violenti temporali che provocheranno piogge torrenziali al Sud. Già in queste ore la neve cade copiosa fino a bassa quota al ...

OLTRE L'EMBRACO/ I lavoratori a rischio negli stabilimenti Italiani : In questi giorni la vicenda Embraco tiene banco, ma non è l’unico caso di situazioni critiche in negli stabilimenti italiani, con posti di lavoro a rischio. GIANCAMILLO PALMERINI(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 06:07:00 GMT)I NUMERI/ Lavoro nero e le altre irregolarità nelle aziende italiane, di G. CazzolaCONSIGLI NON RICHIESTI/ La gentilezza che aiuta sul lavoro, di L. Brambilla

Terrorismo - l'allarme degli 007 : "Minaccia concreta in Italia - rischio infiltrazioni da sbarchi" : In Italia la minaccia del Terrorismo jihadista è «concreta ed attuale». Il Paese è infatti «oggetto dell'attività propagandistica ostile di Daesh e...

Trony verso la chiusura : lavoratori a rischio in tutta Italia : I dipendenti della catena Trony stanno percependo soltanto un quinto dello stipendio e l'azienda è alla disperata ricerca di un nuovo acquirente