“Isola dei Famosi | ecco i nuovi naufraghi” Pronti a partire per l’Honduras Dopo

: Mediaset-Vivendi, guerra sui contenuti: «Togliete l’Isola dei Famosi dal portale web» - Corriere : Mediaset-Vivendi, guerra sui contenuti: «Togliete l’Isola dei Famosi dal portale web» - trash_italiano : Alessia Marcuzzi non ricorda il nome dei programmi Carmelitani. #Isola @carmelitadurso - WeCinema : #Berlinale2018: al via oggi con l'animazione di #WesAnderson 'L'isola dei cani'. L'Italia in gara con #FigliaMia, i… -

(Di venerdì 23 febbraio 2018) Questa edizione dell’Isola deisi sta rivelando molto turbolenta. Tra la questione ‘droga’, le varie defezioni e polemiche in Honduras c’è un’ecatombe di concorrenti. L’isola sta a tal punto diventando deserta che la produzione si sta muovendo per rimpinguare la baracca, per evitare l’effetto Castaway. Insomma, nessuno vuol vedere un novello Robinson Crusoe che parla con un cocco per passare il tempo. E visto che le cose stanno messe così (male), è già iniziato il toto nome sulle papabili new entry. A stilare una lista dei nomi questa volta c’ha pensato il settimanale Spy che, senza troppi giri di parole, fa i nomi dei vip che al momento pare siano in lizza per il titolo di concorrenti dell’Isola. Uno dei primi personaggi su cui pare i vertici stiano puntando è l’ex pallavolista Luigi Mastrangelo. Mentre ancora misteriosa resta ...