Instagram | come fotografare la montagna perfetta con lo smartphone

Come vedere ultimo accesso Instagram : Dopo le ultime novità che confermano la notifica allo screenshot delle storie su Instagram, non si ferma l’ondata di cambiamenti che sta interessando il social network. Con l’ultimo aggiornamento infatti, sembra sicura l’introduzione di una nuova funzionalità che farà sicuramente contenti moltissimi utenti. Vi stavate chiedendo Come sapere l’orario dell’ultimo accesso di un contatto su Intagram? Presto potreste ...

Troppi problemi Instagram con like e hashtag : possibile Shadowban - soluzione e come uscirne : Non sono pochi i problemi Instagram registrati da molti utenti in questo mese di febbraio. Molti lamentano i mancati like sul loro social network preferito e gli stessi hashtag utilizzati per etichettare la foto del momento sembrano non funzionare a dovere e comunque non forniscono la visibilità sperata. Cosa è cambiato, si tratta forse di errori di natura tecnica oppure no? Dietro ai problemi Instagram con like e hashtag in realtà potrebbe ...

Come vedere chi ci ha bloccato su Instagram : Instagram, l’ormai noto social si è trasformato da un semplice social di divulgazione fotografico in una vera e propria piattaforma di messaggistica istantanea che permette ai propri iscritti, tra le varie funzionalità, di bloccare utenti fastidiosi e/o inopportuni. Bloccare un follower è davvero semplice: basta aprire il profilo da bloccare e selezionare la voce ”Blocca utente” nella sezione presente in alto. Purtroppo non è ...

Come usare font diversi su Instagram : Instagram ha introdotto una nuova funzione che permette di cambiare il font delle nostre Storie. Vi permette di scegliere tra diversi stili per il carattere dei nostri contenuti. Tuttavia, questa novità è riservata solo per la sezione Storie e, inoltre, include ancora pochi font. Esistono alcune applicazioni, sia per Android che per iOS, che vi permettono di utilizzare altri stili di carattere oltre a quelli presenti nell’app del social ...

Come funziona Instagram : guida e consigli : Il mondo dei social è in continua evoluzione e volete farne parte? Niente paura, fortunatamente per voi queste piattaforme sono tanto popolari quanto semplici da utilizzare e di facile intuizione. In questa guida vi spiegheremo Come funziona Instagram e quali sono i trucchi per usarlo al meglio. Come funziona Instagram? Iniziare ad usare Instagram Followers e Hashtags Storie Like, Commenti e Direct Tag Profilo privato Scaricare foto e video da ...

Tanti Link In Bio Instagram : Ecco Come fare : Stai cercando un modo per inserire Tanti Link nella Bio di Instagram? Ti spiego Come fare nel modo più veloce possibile! Link In Bio Instagram Nuovo giorno, nuovo articolo dedicato agli utenti che usano ogni giorno Instagram, il social network fotografico per eccellenza che in questi mesi ha visto una crescita esponenziale a livello mondiale e ovviamente anche in Italia. […]

Come contattare Instagram : Può sembrare strano trovare un titolo del genere ma sono davvero tante le persone che ogni giorno cercano di contattare Instagram. I motivi possono essere i più disparati. C’è chi incontra problemi con l’applicazione e li vuol fare presenti al team di sviluppo e chi invece vuole segnalare foto o contenuti inappropriati. Quello che cercheremo di fare oggi è capire Come contattare l’assistenza Instagram in modo da riuscire a ...

“Mio figlio è come te…”. Elena Santarelli interviene su Instagram : dopo la confessione di Nadia Toffa che ha fatto sapere a tutti di aver avuto un cancro - la bella moglie di Bernardo Corradi non può fare a meno di dire la sue. Quel che fa sapere la modella sul piccolo Giacomo è da brividi : Domenica 11 febbraio è ricominciata la trasmissione Le Iene. Grande fermento. tutti erano impazienti di vendere Nadia Toffa di nuovo seduta dietro il bancone. dopo il malore che l’ha colpita, era ovvio che la Toffa raccontasse in tv cosa le fosse successo. Ma nessuno si aspettava di sentirle dire ciò che ha detto: “Ho avuto un cancro. In questi mesi mi sono curata: prima ho fatto l’intervento, poi la chemioterapia e la radioterapia. ...

Come evitare notifica screenshot Instagram : Sembrano non finire più le novità che Instagram sta aggiungendo alla sua applicazione per Android e iOS. Questa volta è il turno di una nuova funzione che sicuramente piacerà poco ai ficcanaso e ai più curiosi. Anticipata ormai da molto tempo, è iniziato ufficialmente il rollout della notifica in caso di screenshot su Instagram. La priorità del social network di proprietà di Facebook sembra stavolta essere diretta ad aumentare la privacy e la ...

Instagram : ecco come funzionano le notifiche per gli screenshot delle storie : Scherzi a parte, Instagram sta davvero rivoluzionando la sua politica della privacy . Questa nuova funzione, arriva pochi giorni dopo a quella che permette alle persone che segui di vedere quand'è l'...

Come scollegare account Instagram da Facebook : Collegare il nostro account Instagram con il nostro profilo Facebook può portare diversi vantaggi. Possiamo pubblicare facilmente le nostre foto di Instagram anche su Facebook, in modo del tutto automatico. Inoltre può portare a conquistare molti più follower provenienti da Facebook. Se in passato abbiamo collegato i due account, possiamo ancora scollegarli in modo da tenerli separati l’uno dall’altro. Inoltre possiamo anche ...

Come Aumentare I Follower Su Instagram Nel 2018 : Vuoi Aumentare like e Follower su Instagram? Ecco 5 consigli che ti permetteranno di avere più Follower, seguaci e anche like su Instagram in modo facile e veloce Aumentare I Follower Su Instagram Nuovo giorno, nuovo articolo dedicato agli utenti che usano ogni giorno Instagram, il social network fotografico per eccellenza che in questi mesi ha visto una crescita esponenziale a […]

Come eliminare account Instagram : In passato abbiamo creato un account Instagram, il quale si è rivelato totalmente inutile? Se il noto social network non fa per noi, possiamo tranquillamente eliminare il nostro account in poche e semplici mosse. Possiamo procedere in due modi diversi. Possiamo eliminare definitivamente il nostro account, oppure possiamo disattivarlo temporaneamente, nel caso in cui volessimo recuperarlo in futuro. Backup Prima di procedere con ...

Inserire ThisCrush su Instagram : come fare : Avete sentito parlare di ThisCrush ma non sapete assolutamente cosa sia? Si tratta dell’ultima tendenza che sta spopolando sul web, soprattutto fra i più giovani. ThisCrush è un sito web pensato per l’invio di messaggi anonimi. Ne esistono tanti direte voi. Da Sarahah a Ask.fm, questi servizi sono sempre stati molto utilizzati. Sul web sono molti gli screenshoot che mostrano ThisCrush su Instagram, e se vi state chiedendo come ...