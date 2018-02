Infermeria Molinaro | brutte notizie per il Torino | il report dei granata

calcioweb.eu

(Di venerdì 23 febbraio 2018) INFORTUNIO– “A seguito di uno scontro di gioco in allenamento ieri, Cristianè stato sottoposto oggi ad accertamenti: gli esami hanno evidenziato la frattura composta della testa del perone sinistro. La prognosi verrà stabilita dopo ulteriori controlli”. Questo il comunicato apparso sul sito ufficiale del Torini in merito alle condizioni di. Mazzarri quindi dovrà fare a meno del terzino per le prossime partite. Gli esatti tempi di recupero però verranno stabiliti in seguito ad ulteriori controlli a cui verrà sottoposto il giocatore. L'articoloper il: ildeisembra essere il primo su CalcioWeb.