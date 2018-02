Indagato per riciclaggio il presidente del Potenza Calcio | candidato con M5s

Il capolista di M5S a Potenza Salvatore Caiata Indagato a Siena per riciclaggio : Caiata, che è anche presidente del Potenza Calcio, è tra i candidati scelti personalmente da Di Maio

C'è un Indagato per la bambina morta di malaria : Ci sarebbe un indagato per la morte della piccola Sofia Zago, la bimba di 4 anni di Trento , figlia di una famiglia trevigiana, uccisa dalla malaria il 4 settembre scorso di ritorno da una vacanza con ...

Gran Bretagna - Indagato per molestie il vedovo di Jo Cox : Lo scandalo delle molestie torna a scuotere la Gran Bretagna e il mondo delle organizzazioni non governative. Dopo la vicenda che ha riguardato la potente organizzazione umanitaria 'Oxfam', recentemente è toccato a Brendan Cox finire nel mirino delle indagini. Difatti, il vedovo della politica labrurista è stato accusato di aver molestato due donne quando lavorava nei ranghi della nota organizzazione umanitaria internazionale 'Save The ...

Erostrato - parla Nemesio - il pensionato Indagato con il figlio per le caramelle con gli spilli : 'Siamo innocenti' : CESIOMAGGIORE - Nemesio Aquini , il pensionato 72enne indagato insieme al figlio Samuele per i reati commessi da Erostrato - il misterioso mostro che minacciava i bambini e le loro famiglie con ...

Bimba morta per malaria a Trento - un Indagato per omicidio colposo : Bimba morta per malaria a Trento, un indagato per omicidio colposo Questo atto della procura conferma che le indagini si concentrano principalmente su un errore umano Continua a leggere L'articolo Bimba morta per malaria a Trento, un indagato per omicidio colposo sembra essere il primo su NewsGo.

San Giuliano Milanese - tangenti per centro commerciale : Indagato ex sindaco : Gli ex vertici del Comune di San Giuliano Milanese e alcuni imprenditori locali sono i protagonisti dell'inchiesta che ha portato la Guardia di finanza di Lodi al sequestro preventivo di oltre 17 ...

Un Indagato per l’incendio della Sacra di San Michele : Un operaio è sott’inchiesta per l’incendio colposo, che ha distrutto il tetto del convento della Sacra di San Michele, la sera del 24 gennaio. Su richiesta della difesa, il pm Vincenzo Pacileo ha deciso di chiedere al giudice per le indagini preliminari una perizia con “incidente probatorio”, che consentirà di evitare la ripetizione di questo lavo...

Milano - lite in strada : giovane Indagato per tentato omicidio : Sono entrambi indagati i due giovani che ieri sera, lunedì 19 febbraio, si sono accoltellati a Milano. Il più grave è un 37enne, colpito da un coltellata all'addome in via Bolivar e trasportato in ...

Omicidio di Gastone Pagni - c'è un Indagato. Attesa per il test del dna : C'è una persona iscritta nel registro degli indagati per l'Omicidio di Gastone Pagni . La svolta nelle indagini è recente, avvenuta a due anni e mezzo dal decesso del 55enne. Pagni fu aggredito nella ...

Roberto De Luca Indagato per corruzione si dimette : 'Provocazione vergognosa' : 'Non voglio rappresentare un alibi per nessuno e rimetto il mio mandato nelle mani del sindaco. È un atto doveroso per consentire il migliore prosieguo della campagna elettorale'. Così, a Salerno, ...

Perquisizioni per De Luca jr - Indagato per corruzione. Il padre Vincenzo : 'Sceneggiature impensabili' : Ma questo affaticherebbe troppo il mondo dell'informazione, l'importante è sparare la palla, quello che succede dopo non interessa nessuno". La perquisizione rientra nell'inchiesta della procura di ...

